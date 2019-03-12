Son Dakika Haberleri: Kadebostany, Eskifest 2019'a Geliyor

Kadebostany, Eskifest 2019'a Geliyor

1 saat önce

Eskişehir'in müzik festivali EskiFest 2019 sanatçılar listesi belli oldu.

Kadebostany, Eskifest 2019'a Geliyor, System.String[]
Eskişehir'in müzik festivali EskiFest 2019 sanatçılar listesi belli oldu. Eskişehirspor'a destek vermesiyle hafızalara kazınan dünyaca ünlü müzik grubu Kadebostany, listenin başında geliyor.

Renkli görüntüleriyle tüm ülkenin hafızasında yer eden unutulmaz festival 25-28 Nisan tarihlerinde Eskişehir Mola Tesisleri'nde yapılacak. EskiFest 2019 kadrosunda, yerli müzik grupları ve sanatçıların yanı sıra tüm dünyada milyonlarca dinleyiciyi etkisi altına alan İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany de var. Geçen Eylül ayında düzenlenen ve binlerce gencin doyasıya eğlendiği festivalin ardından 25-28 Nisan tarihleri arasında bir kez daha EskiFest Eskişehir'e geliyor. Umut Kuzey öncülüğünde gerçekleştirilecek festival, bir kez daha Türk ve dünya müziğinin sevilen isimlerini müzikseverlerle buluşturacak. Athena'dan Manga'ya; Şebnem Ferah'tan Can Gox'a; Ceza'dan Selda Bağcan'a; Mor ve Ötesi'nden Duman'a pek çok isim Eskişehir Mola Tesislerinde sahne alacak.

"EskiFest'in Yepyeni Sürprizi 'Keşif Sahnesi"

Genç müzisyenleri festival dinleyicisiyle buluşturmayı hedefleyen Keşif Sahnesi programı ilk yeteneklerini Eskişehir'de dinleyicilerle buluşturuyor. Yüzlerce başvuru arasında seçilmeyi başaran Faça, Efendi, Emre Bulut ve Luka Eskifest 2019'da müziğini binlerce gençle buluşturma fırsatı yakalayacak. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:28 Kaynak: İHA

Yaşam
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