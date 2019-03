Kadem 3. Olağan Genel Kurulu

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, genel kurul, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yönetim kurulu, delege ve üyelerin katılımıyla derneğin genel merkezinde gerçekleştirildi.



Kurulda konuşan Gümrükçüoğlu, KADEM'in 2013'ten bu yana toplumda kadın konusunda kalıplaşmış yargıları kırmak, onların siyasi, sosyal ve akademik alanda erkeklerle eşit fırsatlara erişimini sağlamak için çaba sarf ettiğini belirtti.



Yeni dönemde çalışmalarına artan bir ivmeyle devam edeceklerini vurgulayan Gümrükçüoğlu, ailenin, toplumu ayakta tutan en belirgin güç olduğunu ancak bu yapının ayakta kalmasının aynı zamanda hem kadının hem de erkeğin sorumluluğunda bulunduğunu aktardı.



Gümrükçüoğlu, bu sorumluluğu yalnızca kadınların omzuna yıkmanın hem adil hem de gerçekçi olmadığına işaret etti.



Güçlü aileler güçlü bireylerden oluşur inancıyla, aile birliğini oluşturan kadın, erkek, çocuk, her ferdin insan onuruna yakışır bir hayat sürmesinin sağlıklı ve dengeli bir toplumun tesisi için kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Hz. Peygamberin, söz konusu toplumu tarif ederken 'Gün gelecek bir kadın Hire'den Kabe'ye korku duymadan tek başına seyahat edebilecek' ifadesi, o günlerde medeniyet seviyesi ve adalet bilincinin ne ölçüde tasvir edildiğinin bir örneği olsa gerek. Birbirine kenetlenmiş büyük bir ekip olarak, inanç ve samimiyetle çaba sarf ettiğimiz her alanda iftihar edeceğimiz işlere imza atacağımıza eminim."



"KADEM kadınların büyük bir çoğunluğunun sesini duyurma çabası"



Sümeyye Erdoğan Bayraktar da "KADEM Türkiye'deki kadınların büyük bir çoğunluğunun aslında sesini duyurma, varlığını gösterme çabasıdır. Biz yıllarca inancına ve kültürüne sahip çıkarak haklarını kazanmak ve onurlu bir şekilde yaşamak için mücadele verdik. Bir yandan kadın olmakla, bir yandan da dindar kadın olmakla ilgili tüm ön yargılarla mücadele ettik. Bu süreçte kimimiz çok ciddi yaralar aldık, kimimiz ise daha yumuşak bir şekilde atlattık. Ama bu süreç hepimizi güçlendirdi ve şu anda da bu mücadele farklı şekillerde de olsa devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Bayraktar, "Günümüzde kadın hakları mücadelesi, zemininden kaydırılıp neslin devamını tehdit eden bireysel bir akıma dönüştürülmeye çalışılıyor." diyerek, KADEM'in kadın hakları mücadelesinin doğru bir zeminde sürmesi için mücadele ettiğini aktardı.



Neslin devamının insanlığın en önemli kodlarından birisi olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Varoluş buna bağlı. Bu nedenle neslin devamını, çocuk sahibi olmayı ve hayırlı nesiller yetiştirmeyi kolaylaştıracak her türlü uygulamanın destekçisiyiz. Neslin devamını tehlikeye atan her türlü akımla da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kadın ve erkek aileye ve topluma beraber sahip çıkmalı. Bu yolda belli iş bölümleri, rol paylaşımları tabi ki olacak. Biz fıtratımızla barışığız." görüşünü paylaştı.



Konuşmaların ardından kurulun 2. oturumu, Divan Başkanı Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında, Divan Başkan Yardımcısı Rahmet Savaş, Divan Katibi Avukat Esra Hatipoğlu ve delegelerin katılımı ile devam etti.



KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık'ın, kurulda 2016-2019 yılı faaliyet raporunu sunmasının ardından, Mali ve İdari İşler Direktörü Abidin Şapulu, mali verilere dair kesin hesap sunumunu yaptı.



Denetleme raporunun da açıklanmasının ardından delegeler tarafından yapılan oylama ile yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.



Buna göre, yeni yönetim kurulu üyeliğine Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Dr. Hafize Şule Albayrak, Hüsna Hamiyet Bayram, Avukat Derya Yanık, Dr. Fatmanur Altun, Sevim Zehra Kaya, Melek Cevahiroğlu Ömür ile Ayşegül Yıldırım, yönetim kurulu yedek üyeliğine ise Betül Özel Çiçek, Gülsüm Çoban, Sedide Yılmaz Akbulut, Ebru Aracı, Nurhayat Kızılkan seçildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı

Taksiciyi Rehin Alan Kadın, Polislere Zor Anlar Yaşattı

İngiliz Oyuncu Charlotte Kirk'ten Bomba İtiraf: Rol İçin Şefimle İlişkiye Girdim

Ünlü Oyuncu Cem Özer, Sosyal Medya Hesabından Çok Konuşulacak Paylaşıma İmza Attı