KADEM, BM Kadının Statüsü Komisyonu 65. Oturumu kapsamında etkinlik düzenledi - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, derneğin hayata geçirdiği projelerle kadın kimliğinin güçlenmesine katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

KADEM, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 65. Oturumu kapsamında, "Bir Annenin Feryadı: Dezavantajlı Kadınları Kapsayıcı Bir STK İş Birliği Modeli Aracılığıyla Desteklemek" konulu çevrim içi etkinlik düzenledi.

Etkinlikte bir konuşma yapan KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenleri anarak, bu konferansı uzaktan da olsa yapıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her türlü haksız uygulamayı ortadan kaldıracak en etkili savunma mekanizmasının toplumsal farkındalık olduğuna inandıklarını belirten Gümrükçüoğlu, her kadın ve erkeğin huzurlu, mutlu bir ortamda yaşayabilmesi için kadın çalışmaları yürüten bir STK olarak, toplumsal cinsiyet adaletinin toplumda benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olduklarını dile getirdi.

Gümrükçüoğlu, cinsiyet adaletinin, kadın ve erkeğin yaratılmasından kaynaklanan niteliklerinin rol paylaşımında etkili olduğu anlamına geldiğini ve cinsiyet eşitliğinde her cinsiyetin bazı niteliklerinin göz ardı edilebileceğine değinerek, şunları söyledi:

"Yine de kadın ve erkeklerin ontolojik olarak eşit oldukları ve insan haklarından eşit şekilde yararlanmaları gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Erkekler ve kadınlar, öz niteliklerine uygun sorumluluklar üstlenmelidir, hiç kimsenin yetkilerinin ötesinde sorumluluk alması beklenemez."

Kadın ile erkeğin rol paylaşımının adalet ve hakkaniyet açısından tanımlanması ve toplumda normal kabul edilen ancak kadına veya erkeğe yönelik haksız uygulamalardan oluşan alışkanlıkların mutlaka terkedilmesi gerektiğini ifade etti.

Gümrükçüoğlu, "KADEM toplumsal gerçekliği değerlendirirken toplumsal cinsiyet adaleti için ne yapıyor? Kültürel değerlerinden yararlanarak ve mevcut dinamikleri dikkate alarak kendine özgün bir söylem yaratıyor. KADEM, kadın ve erkekleri birbirini tamamlayan iki kişi olarak görmekte ve bu anlayışın toplumda yer edinmesini sağlamaya çalışmaktadır." diye konuştu.

KADEM olarak her türlü şiddete karşı olduklarını ve özellikle kadınlara ve çocuklara uygulanan şiddete karşı durduklarını belirten Gümrükçüoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"KADEM, kadınlarla ilgili konularda hukuki danışmanlık hizmeti veriyor, dava açıyor ve bu kamuoyunu oluşturuyor. Bugün binlerce kişiye telefon, posta veya yüz yüze danışmanlık vermiş ve 29'un üzerinde davaya katılmış veya davalarda gözlemci olarak bulunmuştur. KADEM, hayata geçirdiği projelerle kadın kimliğinin güçlenmesine katkı sağlamaya devam ediyor, kadınlara yönelik üretimi artırmaya yönelik yerel projeler geliştiriyor ve Türkiye genelindeki 20 geçici acente ile finansal olarak güçlenmelerini sağlıyor."