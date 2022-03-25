KADEM, BM toplantısında "Türkiye'de kadın girişimciliğini" anlattı - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 66. Oturumu'na bu yıl, "Kadınların Katılımıyla Ekonomik Dayanıklılık: Farklı Yönleriyle Türkiye'de Kadın Girişimciliği" konulu panelle katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Melek Cevahiroğlu Ömür moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Türkiye'de kadın girişimciliği, ekonomik, sosyal ve dijital girişimcilik alanlarında başarılı girişimcilerin katılımıyla ele alındı.

Panelde konuşan KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci, "2019'dan bugüne kadar yaklaşık 8 bin kadın girişimciye 407 Milyon TL kredi hacmi oluşturulmuştur. İşletme Geliştirme Destek Programı Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında ise 2018-2021 yılları arasında 17 bin 722 kadın personel istihdamı sağlanmış olup, ödenmiş olan toplam destek tutarı yaklaşık 226 Milyon TL." diyerek, KOSGEB'in kadın girişimcilere desteğini rakamlarla ortaya koydu.

RoofStacks Kurucu Ortağı Esra Soylu da "Bence kadın kadına kapı açıyor ve bu durum organizasyonlarda bir piramit etkisi yaratıyor. Başarılı rol modeller ile görünürlük arttıkça da zihinsel bariyerler etkisizleşiyor. Bu tabii bir süreç. Bir günde çözülebilecek konular değil. Biz kadınların mücadele etmeye içgüdüsel bir eğilimimiz var. Kolay pes etmiyoruz, savaşmaktan kaçmıyoruz. Mücadeleci ruhumuz hayatımızın her döneminde hakim bir özellik." ifadelerini kullandı.

Saitabat Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Sermin Cakalıoğlu da şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızdaki en önemli unsur, kültürü ve kadını yaşatmaktır. Derneğimizde kırsalda yaşayan kadınların ekonomik özgürlükleri ve kendilerine olan güven duygularını kazanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Örgütlenme ve kalıcılık, çalışmalarımızın başarıya dönüşmesini kolaylaştırdı. Bir yerde adalet varsa orada işler hep yolunda gider. Biz de her işimizi adalete bağladık. Böylece başarılarımızın ardı arkası kesilmedi."

"Kadın girişimcilere destek her geçen gün artıyor"

Assalam Vakfı Başkanı Dr. Hatice Çolak Ali de Afrikalılara yaşam boyu kaliteli eğitim için çalıştıklarını, anaokulunda da meslek okulunda da kadın-erkek ayırmadıklarını belirterek, "Kadınlara özel önem vermemizin nedeni, çocuklarımızın anneleri olmalarıdır. Sosyal girişimler, dernekler, kadın girişimcilerle dolu. Kadın olarak, kadın dilini daha çok anlıyoruz." şeklinde konuştu.

Ali, "Kadınlar bir şeyler üretiyor, bu ürünleri Türkiye ve Zanzibar'daki kafelerimizde satıyoruz ve geliri yine onlara dönüyor. Dolayısıyla bizimki biraz daha hibrit bir model. Genel motivasyonumuz da bu modeli yapmaktı zaten." dedi.

KADEM'in girişimci kadınları desteklediği projesi olan İnovasyonda Kadın finalistlerinden AGON Kurucu Ortağı Aleyna Yıldız ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kadın girişimcilerden genellikle daha anaç veya hemcinslerinin ihtiyaçlarına yönelik bir iş fikri bekleyenler için ileri teknoloji, multidisipliner bir iş fikri alışılmışın dışında bir etki bıraktı. Girişimimizin kurumsallaşmasıyla iş hayatında kadın olmanın ne demek olduğunu daha iyi anlar hale geldim. Kadın girişimcilere destek her geçen gün artıyor. Bu da bizim girişimcilik ekosistemine daha kolay adapte olmamızı, tutunmamızı sağlıyor."

Panelde son olarak, KADEM'in yurt genelinde kurucusu ya da destekçisi olduğu 32 kadın kooperatifinden görüntülerle hazırlanan video, Türkiye'deki kadın girişimciliğinin renkli örnekleri olarak BM aracılığıyla dünyaya izletildi.