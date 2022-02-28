KADEM'den 28 Şubat sürecine tepki - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneğince (KADEM) Diyarbakır Temsilciliği, 28 Şubat sürecinin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, KADEM'in 28 Şubat'ın yıl dönümünde, "Bu karanlığı hep birlikte aydınlatalım" çağrısında bulunduğu belirtildi.

Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" şeklinde nitelendirilen 28 Şubat'ın üzerinden 25 yıl geçtiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KADEM o dönemin karanlığını hatırlatacak ve süreci yaşamayan genç neslin 'empati' kurmasını sağlayacak dijital bir farkındalık hareketine imza attı. 'Bir daha asla' sloganıyla başlatılan bu dijital hareket, zulme ve haksızlığa hiçbir zaman göz yummayan kadın, erkek, genç ve yaşlı olmak üzere herkesin katılımına açık."