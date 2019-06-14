KADEM'den Babalar Günü'ne özel video
4 saat önce
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), #BenimBabam etiketiyle Babalar Günü'ne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:18 Kaynak: AA
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), #BenimBabam etiketiyle Babalar Günü
'ne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Özel video, KADEM'in resmi Twitter
hesabı @kademorgtr'da, "Kim bilir ne zorlu yollardan geçtin de geldin bugüne... Kaç gece geçti uykusuz... Kim bilir saçımın teline bile zarar gelmesin diye ne çok çaba gösterdin... Bazen belki acıyla, bazen de küçük tatlı heyecanlarla bekledin belki yolumu… #BenimBabam #BabalarGünü" ifadeleriyle yayımlandı.
#BenimBabam etiketi ile sosyal mecralardan yayımlanan video birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı.
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