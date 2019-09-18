KADEM'den Diyarbakır annelerine ziyaret

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin, "En kısa zamanda annelerin feryadının dinmesi için dua ediyoruz. Türkiye'deki tüm insanlar burayı görüyor ve bu çağrıya yabancı kalmayacaklardır." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor.

KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, beraberinde dernek üyeleri ile evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Annelerin acısını, evlat hasretini paylaşmak, onların yanında olmak için geldiklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, ailelerin yanında olup onlara sarılmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gümrükçüoğlu, "Allah ailelerin yardımcısı olsun. En kısa zamanda annelerin feryadının dinmesi için dua ediyoruz. Türkiye'deki tüm insanlar burayı görüyor ve bu çağrıya yabancı kalmayacaklardır. Bunun için gerekli merciler gerekeni yapacaktır." diye konuştu.