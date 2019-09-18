Son Dakika Haberleri: KADEM'den evlatları için eylem yapan ailelere destek ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

KADEM'den evlatları için eylem yapan ailelere destek ziyareti

1 saat önce

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yönetimi, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

KADEM'den evlatları için eylem yapan ailelere destek ziyareti, System.String[]

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yönetimi, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, beraberindeki dernek üyeleri ile birlikte oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti. Annelerin acısını, evlat hasretini paylaşmak, onların yanında olmak için geldiklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, ailelerin yanında olup onlara sarılmak için ikinci ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Gümrükçüoğlu, "Allah ailelerin yardımcısı olsun. En kısa zamanda annelerin feryadının dinmesi için dua ediyoruz. Türkiye'deki tüm insanlar burayı görüyor ve bu çağrıya yabancı kalmayacaklardır. Bunun için yetkili merciler gerekeni yapacaktır" dedi. Gümrükçüoğlu ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı.

(Sedat Irmak/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak
Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! Mahkeme Başkanı, Adnan Oktar'ın sağ koluna sordu: "Kedicikler cinsel ilişki kölesi miydi?" Trump, İran'a yönelik yaptırımların artırılmasını istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:44:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KADEM'den evlatları için eylem yapan ailelere destek ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]