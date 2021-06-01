Kadem'den Fakültemize Senaryo Dalında Ödül - Son Dakika

KADEM Sanat'ın düzenlediği "Anadolu'da Kadın", "Göç ve Kadın" ve "Toprak ve Kadın" temalı 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmada "Anadolu'da Kadın" kategorisinde Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Erdem Çiçekgil "5 Numaralı Şiş" adlı eseriyle ikincilik ödülünü kazandı.

Ayrıntılar: https://www. gumushane. gen. tr/v2/m/gumushane/iletisim-fakultesinden-yeni-bir-basari-oykusu-daha-h27786. html