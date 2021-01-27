KADEM'den fotoğraf yarışması - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tokat İl Başkanı Müjgan Arslan, "Toprak ve Kadın" temalı fotoğraf yarışması düzenlediklerini bildirdi.

Arslan, yaptığı açıklamada, hayatın içinde farklı kimliklere bürünen kadının, toprakla olan ilişkisinde de önemli roller üstlendiğine işaret etti.

Kadın ve Demokrasi Derneği Tokat Temsilciliği tarafından düzenlenen "Toprak ve Kadın" temalı fotoğraf yarışmasıyla, objektiflerin bu kez kadınların toprakla ve tarımla şekillenen hayatlarına çevrildiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Fotoğraf, 'an'ı kayıt altına alabilmenin, dondurup saklayabilmenin ve sayfalar dolusu mesajı tek bir kareye sığdırmanın en kestirme yolu. Günümüzde sosyal medyanın da en yaygın paylaşım yöntemi. KADEM Tokat Temsilciliği olarak objektiflerimizi kadınlara çevirerek 'Toprak ve Kadın' temalı hikayeleri çoğaltmak ve paylaşmak istiyoruz. Ülkemizin önemli tarım merkezlerinden birisi olan Tokat'ta kadın emeği üzerinden farkındalık oluşması, kadın emeğine dikkat çekilmesi ve nitelikli bir görsel arşiv oluşturulması da yarışmanın diğer amaçları arasında yer alıyor. Amatör ya da profesyonel, fotoğrafa ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkesin katılımına açık olan fotoğraf yarışmasına başvurular 23 Ocak 2021 tarihinde başlıyor. Son başvuru tarihi ise 1 Mart 2021."