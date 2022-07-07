KADEM'den "Gül'ümseyen Kadınlar" temalı bir resim yarışması düzenleyecek

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Isparta Temsilciliği tarafından "Gül'ümseyen Kadınlar" temalı bir resim yarışması düzenleneceği bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, Isparta İl Özel İdaresi ortaklığıyla düzenlenen resim yarışmasının amatör veya profesyonel bütün sanatçılara açık olduğu belirtildi.

Yarışmada, kadın, kadın emeği, kadın hakları ve kadınların günlük yaşamı gibi konularda, gül teması etrafında sanat eserlerinin ortaya konmasının amaçlandığı kaydedildi.

Resim yarışmasında jüri olarak, KADEM Isparta İl Temsilcisi resim öğretmeni Gonca Kayacan, Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Prof. Dr. İsa Eliri, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkartal, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden Doç. Dr. Leyla Kodaman ve KADEM Marka ve Görsel İletişim Direktörü Ufuk Usta'nın yer aldığı bildirildi.

Son katılım tarihi 7 Ağustos 2022 olan yarışmada, birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin ve üçüncüye 3 bin lira para ödülü verileceği belirtildi.