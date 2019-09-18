Son Dakika Haberleri: KADEM'den HDP il binası önünde evlatları için eylem yapan ailelere destek ziyareti
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KADEM'den HDP il binası önünde evlatları için eylem yapan ailelere destek ziyareti

1 saat önce

KADEM'den HDP il binası önünde evlatları için eylem yapan ailelere destek ziyareti KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu: "Türkiye'deki tüm insanlar burayı görüyor ve bu çağrıya yabancı kalmayacaklardır"DİYARBAKIR - Kadın ve Demokrasi Derneği yönetimi, çocuklarının dağa kaçırıldığı...

KADEM'den HDP il binası önünde evlatları için eylem yapan ailelere destek ziyareti

KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu:

" Türkiye'deki tüm insanlar burayı görüyor ve bu çağrıya yabancı kalmayacaklardır"

DİYARBAKIR - Kadın ve Demokrasi Derneği yönetimi, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, beraberindeki dernek üyeleri ile birlikte oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti. Annelerin acısını, evlat hasretini paylaşmak, onların yanında olmak için geldiklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, ailelerin yanında olup onlara sarılmak için ikinci ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Gümrükçüoğlu, "Allah ailelerin yardımcısı olsun. En kısa zamanda annelerin feryadının dinmesi için dua ediyoruz. Türkiye'deki tüm insanlar burayı görüyor ve bu çağrıya yabancı kalmayacaklardır. Bunun için yetkili merciler gerekeni yapacaktır" dedi.

Gümrükçüoğlu ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı.

KADEM'den HDP il binası önünde evlatları için eylem yapan ailelere destek ziyareti

Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:22 Kaynak: İHA
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