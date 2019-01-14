Kadem'den Kaymakam Coşkun'a Ziyaret
2 saat önce
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Bayburt Şubesi Başkanı Senem Dştan ve dernek üyeleri Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun'u ziyaret etti.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Bayburt
Şubesi Başkanı Senem Dştan ve dernek üyeleri Demirözü
Kaymakamı Ömer Coşkun
'u ziyaret etti. Kaymakamlık
makamında gerçekleştirilen ziyarette KADEM Başkanı Senem Daştan ve dernek üyeleri Kaymakam Coşkun 'a derneğin ülke genelinde ve Bayburt'ta yürüttüğü faaliyetleri hakkında bilgi verdi. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:05 Kaynak: İHA
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