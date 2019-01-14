Son Dakika Haberleri: Kadem'den Kaymakam Coşkun'a Ziyaret

Kadem'den Kaymakam Coşkun'a Ziyaret

2 saat önce

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Bayburt Şubesi Başkanı Senem Dştan ve dernek üyeleri Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun'u ziyaret etti.

Kadem'den Kaymakam Coşkun'a Ziyaret, System.String[]
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Bayburt Şubesi Başkanı Senem Dştan ve dernek üyeleri Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun'u ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette KADEM Başkanı Senem Daştan ve dernek üyeleri Kaymakam Coşkun 'a derneğin ülke genelinde ve Bayburt'ta yürüttüğü faaliyetleri hakkında bilgi verdi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:05 Kaynak: İHA

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