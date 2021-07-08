KADEM'den Kayseri Gazeteciler Cemiyetine ziyaret - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kayseri Temsilciliği, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Dernek adına konuşan Hatime Yakut, yeni göreve gelen yönetime başarı diledi.

Salgın nedeniyle gecikmeli bir ziyaret yaptıklarını anlatan Yakut, KADEM'in tanıtımı için basına önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Amaçlarının kadınlara her zaman yardım etmek olduğun vurgulayan Yakut, bu konuda çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kösedağ, Kayseri'de KADEM'in kadın çalışmalarında önemli bir görevi yerine getirdiğini, bu konuda cemiyetle KADEM işbirliğinde ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını sözlerine ekledi.