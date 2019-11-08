Son Dakika Haberleri: KADEM'den lösemili çocuklara moral ziyareti
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KADEM'den lösemili çocuklara moral ziyareti

7 saat önce

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şanlıurfa üyeleri, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji servisinde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret ederek moral verdi.

KADEM'den lösemili çocuklara moral ziyareti, System.String[]

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şanlıurfa üyeleri, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji servisinde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret ederek moral verdi.

Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla KADEM Şanlıurfa İl Temsilcisi Dilşah Beyaz Öztürkmen ve dernek üyeleri, tedavi gören çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hastanedeki çocuklarla yakından ilgilenen KADEM üyeleri, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla bir süre sohbet etti.

Tedavi gören çocukların aileleriyle de görüşen İl Temsilcisi Öztürkmen ve üyeler onkoloji servisinde tedavisi süren çocuklarla mangala oynayıp maske boyadı.

Ziyaret sırasında sağlık çalışanları ve diğer hasta yakınlarıyla da sohbet eden KADEM üyeleri, Mevlit Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram ettiler.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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