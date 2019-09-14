KADEM'den NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin ve beraberindeki heyet, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Şahin, üniversite çalışmaları hakkında KADEM İl Temsilcisi Şahin'e bilgiler verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Rektör Şahin, "Millet ve memleket sevdası ile şehrimize, bölgemize ve ülkemize fayda üretmek için iyiyi daha iyi nasıl yapabiliriz diye tüm gayretimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.