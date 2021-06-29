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KADEM'den Oda TV hakkında suç duyurusu - Son Dakika

KADEM'den Oda TV hakkında suç duyurusu

29.06.2021 15:06

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM), haber sitesi ODA TV'nin yalan haber yaptığını belirterek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM), haber sitesi ODA TV'nin yalan haber yaptığını belirterek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

KADEM avukatları İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek haberi yapan muhabir ve sorumlu yazı işleri müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde söz konusu kişiler hakkında "Hakaret", "İftira" ve "Halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından dava açılması talep edildi.

Suç duyurusunda bulunmasının ardından adliye önünde KADEM adına açıklama yapan Avukat Canan Sarı 'İftira haberciliğine cevaben' sözleriyle başladığı açıklamasında şöyle konuştu:  "ODA TV'de C.T. imzasıyla yayınlanan 'Öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı haberde 'KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına ODA TV ulaştı' ifadelerine yer verilmiştir. Söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır. Pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süredir öğrenci bulunmayan binaya 'Kız öğrenciler girip çıkarken silah taşıdığı", "durumu gören öğrencilerin şoke olduğu" gibi yalanlarla servis edilen haber, hayal ürünü olmanın ötesinde her yönüyle KADEM'i itibarsızlaştırma çabasından ibarettir. Objektif habercilikten dem vuranların habercilik ahlakı da net bir şekilde ortaya çıkmıştır""Emniyet birimlerinin bilgisi ile mahalle sakinlerinin gözü önünde tamamlanan çekimlerde kullanılan set malzemelerinin taşınma görüntüsünü 'Gizli bir silahlanma hareketi' gibi göstermek akıl ve mantık dışıdır. Her türlü iletişim kanalı açık bulunan KADEM'i değil, pandemi ve tadilat nedeniyle kapalı bulunan yurdu, üstelik kısıtlamaların sürdüğü Pazar günü arayıp ulaşamadıklarını söylemek de habercilik değildir. Yapılan, siyasi ajandası bulunan bir algı operasyonudur. Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM'i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz"


- İstanbul
KADEM'den Oda TV hakkında suç duyurusu
KADEM'den Oda TV hakkında suç duyurusu
KADEM'den Oda TV hakkında suç duyurusu
KADEM'den Oda TV hakkında suç duyurusu
KADEM'den Oda TV hakkında suç duyurusu
KADEM'den Oda TV hakkında suç duyurusu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Suç duyurusu, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADEM'den Oda TV hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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