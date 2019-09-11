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KADEM'den sıfır atık geri dönüşüm sergisi

12 dakika önce

Bayburt Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) sıfır atık geri dönüşüm projesi kapsamında sergi açtı.

KADEM'den sıfır atık geri dönüşüm sergisi, System.String[]

Bayburt Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) sıfır atık geri dönüşüm projesi kapsamında sergi açtı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında KADEM Bayburt temsilciği tarafından sıfır atık geri dönüşüm sergisi açıldı. Doğadan toplanan bitkiler aksesuara, pet şişeler vazoya, eski kaşıklar süs objelerine, makinelerde çizilen bardaklar şamdana, kullanılmayan kıyafetler çantaya dönüştürüldü. Üreten kadın güçlü Türkiye sloganıyla atıkların her türlü yararlı eşyaya dönüştürüldüğü kursta, yapılan ürünler halkın beğenisine sunuldu. Cuma gününe kadar açık olan sergiye tüm halk davet edildi.


Açılış sonrası protokol üyeleri stantları gezerek KADEM Bayburt İl Temsilcisi Senem Daştan'tan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - BAYBURT

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:30 Kaynak: İHA
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