KADEM'den sosyal medyadaki paylaşımlara tepki

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), sosyal medyada eşcinsellikle ilgili paylaşımlara ilişkin, "Eşcinsellik övgüsü, varoluş gerçekliği dışındaki sapkın yönelimlerin meşrulaştırılması demektir.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), sosyal medyada eşcinsellikle ilgili paylaşımlara ilişkin, "Eşcinsellik övgüsü, varoluş gerçekliği dışındaki sapkın yönelimlerin meşrulaştırılması demektir. Dolayısıyla söz konusu paylaşımlar, neslin devamına, toplumun inanç ve değerlerine saldırmaktadır." açıklamasında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada, CHP belediyeleri tarafından eşcinselliği öven ve meşrulaştıran mesajlar yayınlanmaya başlandı. Tek bir elden hazırlandığı ve planlı bir işaretle başlatıldığı fark edilen bu eylemler kabul edilemez. Eşcinsellik övgüsü, varoluş gerçekliği dışındaki sapkın yönelimlerin meşrulaştırılması demektir. Dolayısıyla söz konusu paylaşımlar, neslin devamına, toplumun inanç ve değerlerine saldırmaktadır.

KADEM olarak, milli ve manevi değerlerimizin referansıyla; sağlıklı nesillerin korunması konusunda hassasiyetle çabalıyoruz. Aileyi tehdit eden her türlü fikir ve oluşuma karşı mücadele edeceğiz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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