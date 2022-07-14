KADEM'den "Söz Konusu Vatansa!" kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi

KADEM'den "Söz Konusu Vatansa!" kampanyası

14.07.2022 18:57
KADEM'den "Söz Konusu Vatansa!" kampanyası

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 15 Temmuz darbe girişimi gecesi mücadele eden vatandaşların vatan söz konusu olduğunda neler yapabildiklerinden yola çıkarak, "Söz Konusu Vatansa!" adlı bir kampanya başlattı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 15 Temmuz darbe girişimi gecesi mücadele eden vatandaşların vatan söz konusu olduğunda neler yapabildiklerinden yola çıkarak, "Söz Konusu Vatansa!" adlı bir kampanya başlattı.

KADEM'den yapılan açıklamada, mecra olarak sosyal medyanın seçildiği belirtilerek, kampanya ile o gece Türkiye'nin kaderini değiştiren direnişin, günlük hayatta kullanılan eşyanın sıra dışı dönüşümleri üzerinden ortaya konulduğu ifade edildi.

Sosyal medya üzerinden yayınlanacak 4 video halinde planlanan kampanyayla Türk ve dünya kamuoyu ve özellikle 15-23 yaş grubu gençlerin hedeflendiği bilgisi verildi.

O gece tişörtle bir tankın egzoz borusunun tıkanması, Akıncı Üssü yakınında köylülerin saman balyaları ve lastik yakarak uçakların görüş alanını dumanla kaplaması, Google arama motorunda 'Tank nasıl durdurulur?' sorusunun aratılması ve cep telefonuyla darbenin önlenmesi gibi örneklerin, verilen mücadelenin unutulmaz anları olduğu vurgulandı.

Günlük hayatta kullanılan kıyafetler, nesneler ve objelerin, söz konusu vatanı savunmak olduğunda o gece bir silah ve direniş malzemesine dönüştüğü ifade edilen açıklamada, "Söz Konusu Vatansa!" kampanyasıyla bu kez 15 Temmuz direnişinin farklı bir perspektifle yeniden canlandırıldığı belirtildi.

KADEM geçen yıl da 15 Temmuz hafızasını yeniden canlandırmak, o gecenin tanıklarına ulaşmak, Türk halkının o geceki hissiyatını kayıt altına almak amacıyla Türkiye'nin 81 ilini kapsayan "Biz81'iz" isimli kampanyayı hayata geçirmişti.

Proje kapsamında 81 ilden toplam 5 bin 699 kişinin o gece yaşadıkları kendi anlatımlarıyla kayıt altına alınarak, Türkiye'nin 15 Temmuz'a ilişkin en büyük video röportaj arşivi oluşturuldu.

Projede elde edilen videolar, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki kiosklarda izlenmek üzere 15 Temmuz Derneği ile varılan anlaşma çerçevesinde hibe edildi.

Video arşiv ayrıca gelecek nesillere sağlıklı şekilde ulaşması amacıyla Millet Kütüphanesine gönderildi.

YORUMLAR
500
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
Kaynak: AA

Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADEM'den 'Söz Konusu Vatansa!' kampanyası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:32 Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti
18:11 13 yaşındaki çocuk ile 14 yaşındaki kız arkadaşı evden kaçarak kayıplara karıştı
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
18:01 Hayko Cepkin, hayranının "Çocuğum nasıl uyuyacak?" sözleri sonrası sahnede ninni söyledi
17:54 Meksika'da kan donduran anlar! Uyuşturucu kartelinin infaz görüntüleri dünya basınında gündem oldu
16:54 Kendisiyle aldatmış! Cinsel içerik modeli Paola Saulino Chelsea'nin yıldız futbolcusuyla birlikte olduğunu açıkladı
16:47 Datça'da ciğerlerimiz yandı! 1 gün boyunca süren orman yangınının bilançosu açıklandı
16:42 Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı
16:35 İhraç talebi sonrası MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli yeni davet: Gel partiye tekrardan üye ol
16:27 Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 19:02:10. #1.12#
SON DAKİKA: KADEM'den "Söz Konusu Vatansa!" kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement