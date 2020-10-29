KADEM'den Türk Kızılay'ın kan ve plazma bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kızılay Haftası dolayısıyla 48 ildeki temsilcilikleri aracılığıyla Türk Kızılay'ın kan ve plazma bağışı kampanyasına destek veriyor.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, dernek Kızılay Haftası'nda Türk Kızılay ile ortak bir çalışmaya imza atıyor.

KADEM gönüllüleri, Kızılay Haftası dolayısıyla 30-31 Ekim tarihlerinde 48 ildeki temsilcilikleri aracılığıyla Kızılay'ın kan bağışı ile pandemi döneminde Kovid-19 hastalarının tedavisinde büyük önem arz eden immün plazma tedavisi için gerekli plazma bağışı kampanyasına destek veriyor.

Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü dönemde Kızılay'ın çalışmalarına destek vermeyi bir sorumluluk olarak gören KADEM, kan ve plazma bağışı yaparak koronavirüsle mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyor.

KADEM, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm kurum ve kişileri Kızılay'ı kan ve plazma bağışı kampanyasına destek vermeye davet etti.