Kadem'den Yeni Bir Eğitim Çalışması Daha"
48 dakika önce
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Şubesi yeni bir çalışmayı daha kadınların istifadesine sunmaya hazırlanıyor.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Şubesi yeni bir çalışmayı daha kadınların istifadesine sunmaya hazırlanıyor.
KADEM Sakarya Şubesi yeni bir eğitim çalışmasını daha hayata geçiriyor. KADEM İl Temsilcisi Fatma Zehra Toçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni projeler için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Çok kısa bir süre sonra Eğitim Atölyemizde dersler başlıyor" dedi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:45 Kaynak: İHA
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