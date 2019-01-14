Kadem'den Yeni Bir Eğitim Çalışması Daha"

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Şubesi yeni bir çalışmayı daha kadınların istifadesine sunmaya hazırlanıyor.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Şubesi yeni bir çalışmayı daha kadınların istifadesine sunmaya hazırlanıyor.



KADEM Sakarya Şubesi yeni bir eğitim çalışmasını daha hayata geçiriyor. KADEM İl Temsilcisi Fatma Zehra Toçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni projeler için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Çok kısa bir süre sonra Eğitim Atölyemizde dersler başlıyor" dedi. - SAKARYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım

Kadın Dizisinin Yeni Fragmanı Yayınlandı

Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Çıkan Yangında, Alevler Gökyüzünü Kapladı