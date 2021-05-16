KADEM Düzce Temsilcisi Işıklı'dan İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına kınama - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilcisi Doç. Dr. Emel İştar Işıklı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Işıklı, yayımladığı mesajında, bugün Kudüs ve Gazze'de sadece unutulan katliam ve soykırımların değil, hesabı sorulmayan katliamların da tekrarlandığını belirtti.

İsrail'in dünyanın gözü önünde uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğneyerek masum bebekleri, sahilde piknik yapan aileleri, top oynayan çocukları ve sağlık çalışanlarını hedef aldığını vurgulayan Işıklı, "Terör devleti İsrail'in bu pervasızlığının en büyük sorumlusu, kuşkusuz bu katliamların ve süregelen işgalin hesabını sormayan uluslararası toplumdur." ifadesini kullandı.

Sessiz kalmanın zulme ortak olmakla eş değer olduğuna işaret eden Işıklı, "Bu anlamda dünyanın tüm devletlerini ve sivil toplum kuruluşlarını, Ortadoğu'nun göbeğinde ABD desteğiyle büyümeye devam eden İsrail sorununa karşı bir araya gelmeye ve İsrail'den, bugüne dek imza attığı her bir katliamın hesabını sormaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.