KADEM eğitim seti hazırladı - Son Dakika

KADEM eğitim seti hazırladı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tokat İl Başkanı Müjgan Arslan, KADEM tarafından hazırlanan eğitim seti hakkında bilgi verdi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tokat İl Başkanı Müjgan Arslan, KADEM tarafından hazırlanan eğitim seti hakkında bilgi verdi.

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Arslan, yaptığı açıklamada, şiddetin binlerce yıldır insanlığın maruz kaldığı çözümü en zor problemlerin başında geldiğine işaret etti.

Şiddetin küresel bir sorun olduğunu belirten Arslan, "Günümüzde de kendini ifade etmekte sıkıntı yaşayan ve öfke kontrolü sağlayamayan kişilerin gerek bireylere gerekse doğaya ve canlılara karşı yönelttiği en önemli tehdit unsuru. Kadını, erkeği, genci yaşlısı ile herkesin huzur içinde yaşadığı, her türlü şiddetin son bulduğu güvenli bir toplum inşa edebilmek adına KADEM olarak şiddetin psiko-sosyal, hukuki ve dini yönleriyle değerlendirildiği kapsamlı bir eğitim seti hazırladık." dedi.

Şiddeti açığa çıkaran sebepleri, şiddet türlerini ve şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerilerini alanında uzman isimlerin çalışmalarıyla bir araya getirdiklerinin altını çizen Arslan, şunları dile getirdi:

"Bu amaçla Prof. Dr. Aliye Mavili, 'Şiddetin Psikolojik ve Sosyal Boyutları' adlı

makalesi ile şiddeti, sosyo-psikolojik cihetiyle ele almıştır.

Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Doç. Dr. M. Emin Alşahin ve Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır'ın ortak çalışması olan 'Kadına, Çocuğa ve Güçsüz İnsanlara Karşı Uygulanan Şiddetle Mücadelenin Hukuki Boyutu' isimli makalede ise şiddetin hukuki yönü ele alınmıştır. 'Kur'an ve Sünnet Açısından Şiddet Sorunu' başlıklı makalede ise Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, şiddeti dini ve tarihsel açıdan işlemiştir. Sorunun çözümü noktasında, Doç. Dr. Necmi Karslı 'Küresel Sorun Şiddet ve Çözüm Yolları' başlıklı makalesinde şiddetin önlenmesi için eğitsel, politik, hukuki ve tıbbi bakış açılarını değerlendirerek kapsamlı çözüm önerileri sunmuştur."

Bu çalışmanın Türkiye'de ilk kez bu yaklaşımla hazırlanmış bir yaygın eğitim seti olduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Ele alınan her başlık, alanında uzman eğitmenler tarafından gruplara anlatılacaktır. Bu bağlamda, protokol anlaşmaları yapacağımız kurumlar, okullar ve 48 ildeki temsilciliklerimizde yüz yüze eğitimlerin yanında dijital mecralarda online eğitimler de hedeflenmektedir. Hazırladığımız bu proje ile halkımızın şiddetin çeşitli yönlerden sebep ve sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirip kavrayabilmelerini amaçlıyoruz. Böylelikle toplumda bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. KADEM olarak inandığımız değerler gereğince herkese ve her türlü şiddete karşı duruşumuzu bu çalışma vesilesiyle yeniden hatırlatmak isteriz." ifadesinde bulundu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:25 Kaynak: AA

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