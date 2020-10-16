KADEM "Evlilik ve Aile Okulu" semineri düzenleyecek - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şanlıurfa İl Temsilciliği tarafından "Evlilik ve Aile Okulu" semineri düzenlenecek.

KADEM İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Ekim-27 Kasım 2020'de online olarak gerçekleştirilecek seminere, KADEM Eğitim Direktörü Arzu Arıkan, Psikolog Aile Danışmanı Ayşegül Kuşku, Uzman Aile Danışmanı Belgin Turan, Çocuk Gelişim Uzmanı Emel Seri, Prof. Dr. Aliye Aktaş, Psikolog Mustafa Cem Oğuz ve Psikolog Yadigar Yıldırım konuşmacı olarak katılacak.

Gençlere, kadınlara, erkeklere, evliliğe aday çiftlere ve evli çiftlere yönelik seminerde, kadın erkek arasındaki iletişim becerilerini geliştirmek, evliliğe aday gençlerin, evli bireylerin evlilik ilişkileri ve aile yaşamıyla ilgili farkındalık ve bilinç düzeylerini artırmak isteniyor. Eşlerin problem çözme becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek, anne babalığa geçiş ve çocuk eğitimi ile ilgili temel aksiyonların öğrenilmesini sağlamak, dini referanslar doğrultusunda evlilik müessesesinin ve aile değerlerinin korunması amaçlanıyor.