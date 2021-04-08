KADEM, Fransa'daki "ayrılıkçı" yasa tasarısı görüşmelerine tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Fransa'da Senatoda kabul edilen ve kısa süre sonra Ulusal Meclis'te oylanacak olan "ayrılıkçı" yasa tasarısı görüşmelerini kaygıyla takip ettiklerini bildirdi.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamada, senatörlerin, tasarıya eklenen ve Müslüman kadınlarla kız çocuklarını hedef alan 3 maddeyi kabul etmesiyle birlikte, ülkedeki çok sayıda Müslümanın endişeli bir bekleyişe geçtiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tasarıya eklenen 3 madde, 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmasını, başörtülü annelerin okul etkinliklerine katılmasını ve Müslüman kadınların kullandığı tesettür mayoları ile deniz ve havuzlara girilmesini yasaklıyor.

Senatoda kabul edilen ve kısa süre sonra Ulusal Meclis'te oylanacak bu yasa tasarısında özellikle Müslüman kadın ve kız çocuklarının hedef alınması, özgürlükleri koruma iddiasındaki Avrupa'nın ortasında İslamofobik bir garabet olarak karşımızdadır. Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM olarak özelde Müslüman kadın ve kız çocuklarını, genelde farklı etnik ve dini kökene sahip bütün Fransızları hedef alan süreci kaygıyla takip etmekteyiz. Tasarının, Ulusal Meclis'teki kat-i oylamadan geçmeyeceğini umut ediyor, temsil ve karar mekanizmasındaki bütün vekillere, Fransa tarihine yeni bir kara leke olarak geçecek bu tasarıyı reddetmeleri çağrısında bulunuyoruz."