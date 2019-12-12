KADEM heyetinden KARDEMİR'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel KADEM heyetinden KARDEMİR'e ziyaret - Son Dakika

KADEM heyetinden KARDEMİR'e ziyaret

48 dakika önce

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) heyeti, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nı (KARDEMİR) ziyaret etti.

KADEM heyetinden KARDEMİR'e ziyaret, System.String[]

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) heyeti, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nı (KARDEMİR) ziyaret etti.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan tarafından karşılandı.

Gümrükçüoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, hizmet binası olarak kullanılmak üzere derneğin il temsilciliğine tahsis edilen lojman dolayısıyla KARDEMİR yönetimine teşekkür etti.

Faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Gümrükçüoğlu, "Kadınların hukuki, ekonomik, sosyal, siyasal ve sanatsal alanlarda yaşama katılımını sağlamak istiyoruz. Kadınların bireysel ve mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve etkinliklerle Türkiye'nin gelişimine katkı sunmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

KARDEMİR'in tarihi ve faaliyetleri hakkında konuşan Soykan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2 Ocak 2004'te fabrikaya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yeni hedeflerin belirlendiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kurulan Ray Üretim Tesisleri ile KARDEMİR, bugün Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray üreticisi haline geldi. 6 yıllık bir yatırım süreci bağlamında özellikle son 2 yıldaki gayretlerle ilk üretimin ve sevkiyatın gerçekleştiği Demiryolu Teker Üretim Tesisi'yle, TCDD raylı sistemlerindeki atılımlarına büyük katkılar sunuldu. KARDEMİR, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda otomotiv ve savunma sanayisine çelik tedarik çalışmaları da başlattı."

Bayraktar ise babası Erdoğan'ın 2004'teki ziyaretinde şirketin Şeref Defteri'ne yazdıklarını okuyarak, ülke sanayisine katkılarının yanı sıra sosyal konulardaki farkındalığı ve hizmetleri için KARDEMİR yönetimini tebrik etti.

Ziyarette, kadınların çeşitli sosyal ve sanatsal faaliyetleri yapabileceği ve mesleki kursların verileceği "El Emeği Kadın Kooperatifi"nin çalışmalarında kullanılmak üzere fabrika tarafından KADEM Karabük Temsilciliğine tahsis edilecek lojman için protokol imzalandı.


Soykan, günün anısına Gümrükçüoğlu ve Bayraktar'a şirket ürünlerinden oluşan masa setini hediye etti.

Ziyarete KADEM İl Temsilcisi Hatice İpek de katıldı.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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