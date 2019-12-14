KADEM heyetinden Vali Gürel'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel KADEM heyetinden Vali Gürel'e ziyaret - Son Dakika

KADEM heyetinden Vali Gürel'e ziyaret

6 saat önce

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) heyeti, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

KADEM heyetinden Vali Gürel'e ziyaret, System.String[]

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) heyeti, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Karabük'e gelen KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile yönetim kurulu üyeleri Vali Gürel'e ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirten Gürel, kadınların toplumsal hayatın her alanında aktif olarak yer alması konusunda KADEM'in yaptığı faaliyetlerden dolayı Gümrükçüoğlu, Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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