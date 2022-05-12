KADEM'in 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi başladı - Son Dakika
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KADEM'in 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi başladı

12.05.2022 11:15
KADEM'in 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi başladı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen "Kadın ve Mekan" temalı 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, İstanbul Üniversitesinde başladı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen "Kadın ve Mekan" temalı 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, İstanbul Üniversitesinde başladı.

Üniversitenin Beyazıt Kampüsü'nde yapılan kongrenin açılışında konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle kongreyi 2 yıldır çevrim içi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen kongrede salgın ve kadın konusunu tartışmaya açtıklarını dile getiren Gümrükçüoğlu, salgın döneminde mekanın kadın üzerindeki etkisinin daha da görünür olduğunu, bu nedenle kadın-mekan ilişkisinin, kadının hem kişisel hem de toplumsal alanını kapsayan çok güçlü bir iletişime dayandığını anlattı.

Bu yılki kongrenin ana başlığını kadın ve mekan olarak belirlediklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, "Özellikle meselemiz, kadın ve erkeğin toplumsal hayata dengeli katılımı. Çünkü bu dengeyi kurmadan sağlıklı bir toplum oluşmuyor. Bu dengeyi sağlamak için de sosyal hayatın insafla ve adaletle yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Buna inanıyor ve sağlıklı toplumun şartlarını oluşturmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, hak savunuculuğunun en hassas oldukları alanlardan biri olduğunu, şiddetin her türüyle mücadele ettiklerini aktardı.

"Kadın algısının mekana bağlı uğradığı değişime dikkat çekiliyor"

İstismara uğramış çocuklar ve şiddet görmüş kadınlara hukuki destek verdiklerine dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün mekan algısı psikoloji, felsefe ve coğrafya gibi pek çok disiplin tarafından yeniden gözden geçiriliyor. Kadın algısının mekana bağlı olarak uğradığı değişime dikkat çekiliyor. Biz de bugün, kadının kendi potansiyelini açığa çıkartabileceği mekanların neler olduğuna ve bu mekanların nasıl inşa edildiğine dikkat çekmek istiyoruz. Kongre boyunca özel ve kamusal mekanlar, şehrin ve kırsalın ürettiği mekanlar, özgürleştiren ve hapseden mekanlar ve bunların kadına ilişkin taraflarını açığa çıkartmayı hedefliyoruz."

"Kadın ve Mekan" temalı 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, düzenlenen oturumlarla devam ediyor.

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KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Demokrasi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KADEM'in 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi başladı - Son Dakika


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