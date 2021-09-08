KADEM'in İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı başvuruları devam ediyor - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı başvuruları sürüyor.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenecek girişimcilik kampı, "Projeni Geliştir, Tarihi Sen Değiştir" sloganıyla kadınlara destek olacak.

Hakem heyetinin değerlendirmeleri sonucu kampa katılmaya hak kazanan 30 girişimci kadın, 5 gün süreyle eğitime tabi tutulacak.

Bu yıl 11-17 Ekim'de düzenlenecek kampta, ön elemeleri geçen 30 kadın girişimciye, Girişimcilik ve Start Up Ekosistemi, Start Up Analizi ve Teknolojik Olgunluk, Girişimcilikte Liderlik, İş Fikirleri Swot Analizi, İş Hukuku ve Mentörlük gibi pek çok alanda eğitim verilecek.

Kamp sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleri sonucu seçilen 5 başarılı proje sahibi, bir sene içinde ulusal ve uluslararası destek programlarından destek alması durumunda 50 bin lira para ile ödüllendirilecek.

NTV, Kanal7 Medya Grubu ve Sabah Gazetesinin medya sponsoru olduğu proje hakkında, www.inovasyondakadin.org adresinden bilgi alınabiliyor.