Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliğince, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddetle mücadele çağrısında bulunuldu.

KADEM Tekirdağ Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, dernek binasında yaptığı konuşmada, KADEM'in "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında hazırladığı kampanyada, "Sevgi ile şiddet yan yana gelmez" mesajı verildiğini söyledi.

KADEM'in hazırladığı kampanyalarla kadına şiddete dikkat çektiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"KADEM'in bu yıl verdiği mesajın amacı, özellikle son yıllarda aşk, sevgili, eş gibi kelimeleri sık sık cinayet, şiddet, ölüm gibi kelimelerle bir araya getiren hastalıklı yaklaşımların önüne geçebilmek. Medyaya yansıyan acı olaylar, özellikle şiddet mağdurlarının acıya katlanmak için çeşitli bahanelere sığındıklarını ortaya koyuyor. Oysaki sevgi, şiddet, cinayet, istismar ile yan yana gelemeyecek bir kavram. KADEM'in şiddet türlerinin yer aldığı ilişkilere odaklanan kampanyası da bu gerçekten yola çıkılarak hazırlandı."

Sosyal medyada da paylaşımlar yaparak, hazırladıkları videolarla konuya dikkat çekeceklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"KADEM, her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde tüm dünyada varlığını sürdüren şiddete karşı duyarlılığı artırmak amacıyla kampanyalar düzenliyor. Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet, dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm toplumların ortak sorunu. KADEM, kadınların onurları ile yaşayabileceği adil bir dünya inşa etme hedefine, hak savunuculuğu ve literatüre katkılarının yanı sıra toplumsal bilinç oluşumuna yardımcı kampanyalarla ilerliyor."