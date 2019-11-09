KADEM'in "Meslekleri Tanıyalım, Kariyerimizi Planlayalım" projesi
6 saat önce
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliği tarafından, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan çocuklara "Meslekleri Tanıyalım, Kariyerimizi Planlayalım" projesi kapsamında iki meslek grubu tanıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:40 Kaynak: AA
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliği tarafından, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan çocuklara "Meslekleri Tanıyalım, Kariyerimizi Planlayalım" projesi kapsamında iki meslek grubu tanıtıldı.
KADEM Adana Temsilcisi Reşan Arlıer, derneklerinde düzenlenen etkinlikte, KADEM'in çocuklara ve kadınlara verdiği önemden bahsetti.
Arlıer'in konuşmasının ardından, çocuklara gazetecilik ve radyoloji meslekleri hakkında bilgi verildi.
Meslek tanıtımının ardından çocuklar bileklik yaptı.
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