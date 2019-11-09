Son Dakika Haberleri: KADEM'in "Meslekleri Tanıyalım, Kariyerimizi Planlayalım" projesi
Son Dakika Güncel KADEM'in 'Meslekleri Tanıyalım, Kariyerimizi Planlayalım' projesi

KADEM'in "Meslekleri Tanıyalım, Kariyerimizi Planlayalım" projesi

6 saat önce

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliği tarafından, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan çocuklara "Meslekleri Tanıyalım, Kariyerimizi Planlayalım" projesi kapsamında iki meslek grubu tanıtıldı.

KADEM'in

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliği tarafından, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan çocuklara "Meslekleri Tanıyalım, Kariyerimizi Planlayalım" projesi kapsamında iki meslek grubu tanıtıldı.

KADEM Adana Temsilcisi Reşan Arlıer, derneklerinde düzenlenen etkinlikte, KADEM'in çocuklara ve kadınlara verdiği önemden bahsetti.

Arlıer'in konuşmasının ardından, çocuklara gazetecilik ve radyoloji meslekleri hakkında bilgi verildi.

Meslek tanıtımının ardından çocuklar bileklik yaptı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadının beraat kararı istinafa taşıdı
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:32:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KADEM'in "Meslekleri Tanıyalım, Kariyerimizi Planlayalım" projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]