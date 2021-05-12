KADEM, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika

KADEM, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

12.05.2021 23:37
KADEM, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti, System.String[]

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan KADEM üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır" pankartı açan katılımcılar, tekbir getirdi.

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Can Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın artık rutin hale gelen İsrail saldırılarından bir yenisine daha şahitlik ettiğini belirterek, İsrail'in, sistematik işgal politikasını Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistin halkının evlerini gasbederek sürdürürken, fanatik grupların Birlik Bayramı adı altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın girişiminin, Kudüs Müslümanlarının, kadın-erkek omuz omuza canları pahasına verdikleri mücadele ile engellendiğini söyledi.

Kaya, bu direniş sırasında yüzlerce Filistinlinin yaralandığını anlatarak, "Öfkesini Gazze'ye yönelten İsrail, tarihini oluşturan kanlı katliamlara yenilerini ekledi. Gazze'ye düşen füzeler 14'ü bebek ve çocuk 53 sivilin ölümüne, 320'den fazla Filistinlinin yaralanmasına neden oldu. Bosnalı Müslümanlar Avrupa'nın ortasında katledilirken 'Unutulan soykırım tekrarlanır.' demişti Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç. Bugün Kudüs ve Gazze'ye baktığımızda görüyoruz ki sadece unutulan katliam ve soykırımlar değil, hesabı sorulmayan katliamlar da tekrarlanıyor." diye konuştu.

İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayan, sahilde piknik yapan aileleri, top oynayan çocukları füzeyle vurduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Keskin nişancılarla sağlık çalışanlarını hedef alan terör devleti İsrail'in bu pervasızlığının en büyük sorumlusu, kuşkusuz bu katliamların ve süregelen işgalin hesabını sormayan uluslararası toplumdur. Devlet terörüne karşı Filistin halkının haklarını koruyacak yegane şey, onurunu kaybetmemiş insanlığın harekete geçmesidir. Unutulmamalıdır ki sessiz kalmak zulme ortak olmakla eşdeğerdir. Bu anlamda dünyanın tüm devletlerini ve sivil toplum kuruluşlarını, Orta Doğu'nun göbeğinde ABD desteğiyle büyümeye devam eden İsrail sorununa karşı bir araya gelmeye ve İsrail'den, bugüne dek imza attığı her bir katliamın hesabını sormaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Protesto, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KADEM, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika


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