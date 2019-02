Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kırşehir 'de sosyal destek ve kamu erişim projeleri hazırlıyor.Geçtiğimiz yıl kurulan ve temsilciliğini Seher Ünsal'ın yürüttüğü dernek; gençlerin sosyal kültürel, ekonomik, sanatsal ve akademik alanda üretken bireyler olmalarını teşvik etmek, onları hayata hazırlamak, sahip olduğu değerleri ve tecrübelerini paylaşmak amacıyla çalışmalar yapıyor.Çalıştay, konferans, sempozyum, panel ve araştırma yayınları ile Kırşehir'de kadının ve ailenin toplumdaki önemine dikkat çekmek istediklerini ifade eden Ünsal, "Gençlerimizin çağı doğru okuyabilen bireyler olarak yetişmesi yanında aile olabilmenin ve ailede kadın ile toplumdaki kadının önemini yaptığımız her çalışmada anlatma gayreti içerisindeyiz. Bu nedenle de toplumun her kesiminden kadınlarımızın derneğimize olan ilgisi ve çalışmalarımıza katkısı bizleri mutlu ediyor."dedi.Sosyal desteklerle ilgili toplumun yapılan her faaliyetle bilgilendirildiğini anlatan Ünsal, "Kadının toplumdaki yeri ile birlikte sosyal,siyasal, ekonomik değişimlerin farkında olarak toplumumuzun gelişim aşamasına katkı sunmak için her platformda kadını ve onun gelişiminin her faaliyeti önemsiyoruz. KADEM olarak Cacabey Meydanında kurduğumuz ve binlerce kişinin katılım gösterdiği 'açık hava kütüphanesi' çalışmamız çok etkili oldu. İnsanlar, kitap alıp okurken kitap getirip destekte oldu. Okuma ve araştırma isteği olan her kişiye katkı sunduk. Öz değerlerini benimsemiş ve kadını toplumda hak ettiği yere getirecek her türlü çalışmada yer alıyoruz. Kadın ve aileye verilen her türlü destekten düzenlediğimiz kurslarla bilgilendirme yapıp haklarından yararlanmaları için destek sunuyoruz. Ergenlik dönemi,sevgi, üslup, istişare gibi alanlarda yaptığımız her bilgilendirme çalışmasınında olumlu sonuçlarını aldık."diye konuştu.KADEM Kırşehir'de şehit ve gazilere tanınan haklar, tarım desteklemeleri, Aile ve Sosyal Politikalar hakları, iş kurma ve işsizlik yardımları, sağlık yatırımları, eğitim ve çocuk yardımları gibi alanlarda bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. - KIRŞEHİR