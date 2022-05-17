KADEM Manisa'dan "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler" paneli

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Manisa Temsilcisi Ümit Atman, erken yaşlarda yapılan evliliklerde ortaya çıkabilecek psikolojik ve sosyolojik sorunlara dikkati çekti.

KADEM Manisa Temsilciliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) iş birliğinde düzenlenen "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler" başlıklı panel, İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Panelin açılışında konuşan Ümit Atman, erken yaşta yapılan evliliklerde ortaya çıkabilecek risklere işaret ederek, "Erken yaşta gerçekleştirilen evliliklerin olumsuz sonuçları gün geçtikçe artmakta, bu durum sadece psikolojik değil aynı zamanda sosyolojik bir boyut kazanmaktadır. Bu da erken yaşta evlilikle mücadeleyi zorunlu ve temel kılmaktadır." ifadesini kullandı.

Atman, düzenledikleri panelle bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktardı.

Erken yaşta ve zoraki yapılan evliliklerin ne derece ciddi sorunlar doğurabileceğinin ve erken yaşta evliliklerin önüne geçilmesi için kapsamlı bir mücadele planına ihtiyaç duyulduğunun farkında olduklarını bildiren Atman, şöyle devam etti:

"Erken yaşta yapılan evliliklerle mücadelede en temel koşul kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasıdır. Devletin tüm paydaşlarıyla iş birliği yapılmalı, var olan cezaların uygulamaları denetlenmelidir. Medyada, halkın yoğunlaştığı mekanlarda, camilerde, okullarda konuyla ilgili duyurular yapılmalı, farkındalıkla ilgili kampanyalar hazırlanmalı, doğru, sağlıklı ve ortak bir bilinç oluşturulmalıdır."

MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Prof. Dr. Dilek Ergin "Çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin olumsuz etkileri", Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gamze Şen Pakyürek "Çocuk yaşta evliliklerin sosyal ve kültürel etkileri", Avukat Burcu Bozbıyık "Erken yaşta evliliklerin yasal boyutu" ve İl Emniyet Müdürlüğünden Komiser Berrin Didem Sancaktar da Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgiler verdi.

Panelin sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.