Üye Girişi
KADEM Manisa Temsilcisi Atman'dan 25 Kasım mesajı Açıklaması - Son Dakika

KADEM Manisa Temsilcisi Atman'dan 25 Kasım mesajı Açıklaması

25.11.2021 16:39
KADEM Manisa Temsilcisi Atman'dan 25 Kasım mesajı Açıklaması

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Manisa İl Temsilcisi Uzman Dr. Ümit Atman, kadına şiddet olaylarına dikkati çekerek, sevgi kavramının asla şiddetle yan yana gelemeyeceğini söyledi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Manisa İl Temsilcisi Uzman Dr. Ümit Atman, kadına şiddet olaylarına dikkati çekerek, sevgi kavramının asla şiddetle yan yana gelemeyeceğini söyledi.

İl Temsilcisi Uzman Dr. Ümit Atman yaptığı açıklamada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hazırlanan kampanya ile bu yıl "Şiddetin bahanesi olmaz" ve "Sevgi ile şiddet yan yana gelmez" mesajlarını işleyeceklerini söyledi.

Medyaya üzücü olayların yansıdığını hatırlatan Atman, "Medyaya yansıyan acı olaylar, özellikle şiddet mağdurlarının acıya katlanmak için çeşitli bahanelere sığındıklarını ortaya koyuyor. Oysaki sevgi, şiddet, cinayet, istismar ile yan yana gelemeyecek bir kavram. KADEM'in şiddet türlerinin yer aldığı ilişkilere odaklanan kampanyası da, bu gerçekten yola çıkılarak hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Bazı tutum ve davranışların, yaklaşan bir şiddetin habercisi olabileceğine ilişkin farkındalık oluşturulmak istendiğini belirten Atman, bu konuda KADEM'in kamu spotu hazırladığını da bildirdi.

KADEM Manisa Temsilcisi Atman'dan 25 Kasım mesajı Açıklaması
KADEM Manisa Temsilcisi Atman'dan 25 Kasım mesajı Açıklaması

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KADEM Manisa Temsilcisi Atman'dan 25 Kasım mesajı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu sözler siyasette dengeleri alt üst edecek! Fatih Erbakan'dan önemli çıkış: 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz 17:02 Bu sözler siyasette dengeleri alt üst edecek! Fatih Erbakan'dan önemli çıkış: 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu? 16:59 Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu? 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 15:22 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı 14:59 Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada

Son Dakika Haberleri
17:05 "Kıyamet ambarı" olarak anılıyor! Cesetlerin hiç bozulmadığı bölgede hareketlilik var
17:02 Bu sözler siyasette dengeleri alt üst edecek! Fatih Erbakan'dan önemli çıkış: 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz
16:59 Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu?
16:53 AK Partili isim canlı yayında açıkladı: AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti
16:47 Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı
16:43 Manken Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca ne yapacağını şaşırdı
16:27 Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti
16:19 ''Kilo vermelisin'' diyen doktora, şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı
16:06 Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir
15:47 Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı
"Kıyamet ambarı" olarak anılıyor! Cesetlerin hiç bozulmadığı bölgede hareketlilik var "Kıyamet ambarı" olarak anılıyor! Cesetlerin hiç bozulmadığı bölgede hareketlilik var         
17:05
Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili konuştu: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili konuştu: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum         
16:59
AK Partili isim canlı yayında açıkladı: AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti AK Partili isim canlı yayında açıkladı: AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti         
16:54
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 17:13:56. #1.12#
SON DAKİKA: KADEM Manisa Temsilcisi Atman'dan 25 Kasım mesajı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement