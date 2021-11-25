KADEM Manisa Temsilcisi Atman'dan 25 Kasım mesajı Açıklaması - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Manisa İl Temsilcisi Uzman Dr. Ümit Atman, kadına şiddet olaylarına dikkati çekerek, sevgi kavramının asla şiddetle yan yana gelemeyeceğini söyledi.

İl Temsilcisi Uzman Dr. Ümit Atman yaptığı açıklamada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hazırlanan kampanya ile bu yıl "Şiddetin bahanesi olmaz" ve "Sevgi ile şiddet yan yana gelmez" mesajlarını işleyeceklerini söyledi.

Medyaya üzücü olayların yansıdığını hatırlatan Atman, "Medyaya yansıyan acı olaylar, özellikle şiddet mağdurlarının acıya katlanmak için çeşitli bahanelere sığındıklarını ortaya koyuyor. Oysaki sevgi, şiddet, cinayet, istismar ile yan yana gelemeyecek bir kavram. KADEM'in şiddet türlerinin yer aldığı ilişkilere odaklanan kampanyası da, bu gerçekten yola çıkılarak hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Bazı tutum ve davranışların, yaklaşan bir şiddetin habercisi olabileceğine ilişkin farkındalık oluşturulmak istendiğini belirten Atman, bu konuda KADEM'in kamu spotu hazırladığını da bildirdi.