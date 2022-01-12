KADEM Sakarya Temsilciliği, "Evlilikte Yaratıcı Drama Atölyesi" düzenleyecek - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Temsilciliğince "Evlilikte Yaratıcı Drama Atölyesi" düzenlenecek.

Temsilcilikten yapılan açıklamada, derneğin kadın ve aile alanında eğitimler, kongreler, söyleşiler, istihdam projeleri ve atölye çalışmaları yaptığı belirtildi.

Evliliğe hazırlanan çiftlere ve evli bireylere yönelik Evlilikte Yaratıcı Drama Atölyesi'nin hazırlandığı aktarılan açıklamada, bu etkinlikle sosyal yaşam becerilerinin geliştirilmesi, kişinin günlük yaşamda kendisiyle veya partneriyle yaşadığı sorunlarla baş edebilme kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Atölyenin empati ve etkili iletişimin öğrenilmesi, kişinin bireysel özelliklerini ve farklılıklarını keşfetmesi, hayata karşı farkındalık bilinci oluşturulması amacıyla düzenleneceği aktarılan açıklamada, uzmanların "etkili iletişim becerileri, stres yönetimi, problem çözme becerisi ve duygu yönetimi" temalarına yönelik paylaşımda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, 5 hafta sürecek atölyeye ücretsiz kayıt yaptırılabileceği, kontenjanların sınırlı olduğu bildirildi.