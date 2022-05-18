KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar gençlerle sohbet etti - Son Dakika
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KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar gençlerle sohbet etti

18.05.2022 10:17

KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Çekmeköy'deki Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu imam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda gençlerle buluştu.

KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Çekmeköy'deki Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu imam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda gençlerle buluştu.

Öğrencilerle sohbet eden Bayraktar, okul yararına düzenlenen kermesin açılış kurdelesini kestikten sonra stantları dolaştı.

Burada gençlere hitap eden Bayraktar, ideallerin önemine ve nasıl şekillendirilmesi gerektiğine değindi. Müslümanların temel referanslarının Kur'an-ı Kerim, hadisler ve klasik İslam kaynakları olduğunu ifade eden Bayraktar, ideallerin aslen bu referanslara dayanması gerektiğini vurguladı.

İkinci olarak kişinin kendi potansiyeli ve ilgisi doğrultusunda alanını seçip en geçerli güncel kaynaklara hakim olmasının önemine değinen Bayraktar, üçüncü olarak da ülke ve dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, daha sonra kişinin alanı ne olursa olsun toplumsal faydanın ön planda tutulması, ideallerin tüm bunların ışığında şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal medya algoritmaları ve popüler kültürün kişisel tercihler üzerinde nasıl bir tahakkümü olduğuna değinen Bayraktar, kişinin bu tahakkümden kurtulması, gündemini ve ideallerini özgürce belirlemesi için temel referanslarla bağlantının güçlü tutulması gerektiğini dile getirdi.

KADEM'in vizyon ve misyonunu anlattı

Bayraktar, 9 yıl önce kadın hakları savunuculuğu yapmak üzere KADEM'i kurduklarını, bugün KADEM çatısı altında çeşitli kurullar, binlerce üye ve gönüllü, 52 il temsilciliği, destek verilen 38 kooperatifle büyük ve güçlü bir aile olduklarını ifade ederek, KADEM'in vizyon ve misyonundan bahsetti.

Konuşmaların ardından, First Lego League yarışmasında "Türkiye Yenilikçi Proje" dalında üçüncü olan robotik kodlama kulübü öğrencileri, Bayraktar'ın elinden kupalarını aldı.

Programa, Okul Müdürü Mehmet Tatlı, Okul Aile Birliği Başkanı Muhammed Sarı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar gençlerle sohbet etti
KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar gençlerle sohbet etti
KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar gençlerle sohbet etti
KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar gençlerle sohbet etti

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Kaynak: AA

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