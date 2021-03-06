Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti - Son Dakika

Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti

06.03.2021 09:57

Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe A.Ş. tarafından üretilen yerli ve milli AGA 2100 kompakt yol süpürme ile kanal temizleme araçları Pınarhisar Belediyesine teslim edildi.

Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe A.Ş. tarafından üretilen yerli ve milli AGA 2100 kompakt yol süpürme ile kanal temizleme araçları Pınarhisar Belediyesine teslim edildi.

Şirket tarafından üretilen iki yol süpürme ile bir kanal temizleme aracının teslim töreni için Pınarhisar Belediyesi önünde tören gerçekleştirildi.

Törene Belediye Başkanı İhsan Talay, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak ile belediye personeli katıldı.

Talay, burada yaptığı konuşmada, araçların yerli ve milli olmasından ayrı bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Araçların yerli olmasından dolayı yedek parça ve diğer ürünlerine çok daha kolay ulaşılabileceklerini ifade eden Talay, şunları belirtti:

"Kademe A.Ş'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel araçlar ürettiler. Cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu milli ve yerli üretim noktasındaki çağrısına bizler de Pınarhisar Belediyesi olarak katıldık. Yerli ve milli araçlarımızı alarak araç filomuzu genişletmek için gayret sarf ediyoruz. Bunun artılarını görüyoruz. Çünkü yerli ve milli olması bizler için çok kıymetli, çok önemli."

- "Sermayemiz yerli ve milli olarak ülkemizde kalıyor"

Fatih Albayrak ise ürettikleri yerli ve milli araçları, belediyelerin Avrupa fiyatlarının altında temin ettiklerini dile getirdi.

Yüzde 80 ve üzerinde yerli üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Albayrak, "Son 3 yıl öncesinde bu makinelerimizi ithal ediliyorduk, artık elhamdülillah motoruna kadar üretiyoruz." dedi.

Ürettikleri araçların işlevsel eksikliğinin bulunmadığına vurgu yapan Albayrak, şöyle devam etti:

"İthal edilen araçlar nedeniyle milli servetimiz yurt dışına gidiyordu. Şu anda çok şükür bu paralarımız Türkiye'de kalıyor. Böylelikle hem milli servete katkımız, hem de belediyelerimize faydamız var. Yedek parça anlamında da aynı şekilde aynı maliyetler katlanıyordu. Şuanda çok şükür bunların tamamından ülkemiz kurtuldu. Bütün sermayemiz yerli ve milli olarak ülkemizde kalıyor. Şuanda 60'a yakın belediyemize araç teslim ettik."

Albayrak, yerli ve milli araçları tercih eden belediyelere teşekkür etti.

Kademe A.Ş'den yapılan açıklamada ise 6000 litrelik kombine kanal temizleme aracı ile 2 metreküp Kompakt hidrostatik vakumlu yol süpürme aracı ithal yerine yerli üretim olarak alınırsa, yüzde 60 oranında kamuya tasarruf sağlanacağı bildirildi.

Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti
Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti

Fatih Albayrak, İhsan Talay, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kademe A.Ş, yerli süpürme ve kanal temizleme araçlarını Pınarhisar Belediyesine teslim etti - Son Dakika


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