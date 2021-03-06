Kademe AŞ, Pınarhisar Belediyesi için ürettiği yerli ve milli 'AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçları'nı teslim etti - Son Dakika

Kademe AŞ, Pınarhisar Belediyesi için ürettiği yerli ve milli 'AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçları'nı teslim etti

06.03.2021 09:27

Kademe AŞ, Pınarhisar Belediyesi için ürettiği yerli ve milli 'AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçları'nı teslim etti Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak "Yerli ve milli 'AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçlarımızı yaklaşık olarak 60 belediyemize teslim ettik, inşallah bir dahaki...

Kademe AŞ, Pınarhisar Belediyesi için ürettiği yerli ve milli 'AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçları'nı teslim etti

Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak

"Yerli ve milli 'AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçlarımızı yaklaşık olarak 60 belediyemize teslim ettik, inşallah bir dahaki sene 100'e çıkaracağız"

KIRKLARELİ - Kademe AŞ, Pınarhisar Belediyesi için ürettiği yerli ve milli 'AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçları'nı bugün teslim etti

Yerli ve milli kaynaklarla belediyelere yüzde 60'lara kadar tasarruf ettiren araç üstü ekipman üreticisi Kademe AŞ, Pınarhisar Belediyesi için ürettiği 1 adet Kombine Kanal Temizleme Aracı, 2 adet AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçlarını teslim etti. Törene Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ile Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak katıldı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay törendeki konuşmasında, yerli ve milli önemi vurgulayarak "Pınarhisar Belediyesi olarak 2 adet AGA 2100 modelinde Kademe AŞ'nin üretmiş olduğu yol süpürme araçlarını teslim aldık. Daha önceki Kademe AŞ'den almış olduğumuz araçlardan memnuniyetimizin sonrası bu araçlarımızdan da memnuiyetimizin olacağından hiç şüphemiz yok. Yerli ve milli kaynaklı üretim yapan firmalarımız tercihimizdir. İlçemize hayırlı olsun. Özellikle Cumhurbaşkanımızın milli ve yerli çağrısına katılarak gayret sarf ediyoruz. Bu anlamda ben Kademe AŞ'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Muhammet Fatih Albayrak, Türkiye'de yerli olarak üretilen araçların Türkiye ekonomisi için önemine işaret ederek, "Bu makinalarımız daha öncesinde ithal ediliyordu Pınarhisar gibi güzide belediyelerimizin desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz, hayırlı olsun. Yüzde 80 yerli olarak üretimi gerçekleştiriyoruz. Son 3 yıl öncesinde bu makinalarımız ithal ediliyordu. Artık motoruna kadar makinalarımız yerli. Tamamında yerelleştireceğiz hayırlısıyla. Avrupa'ya göre hiçbir eksikliği bulunmamaktadır. Daha öncesinde bu milli bir servet nerdeyse şuanda Türkiye'de sattığımız ve mahal ettiğimiz Avrupa fiyatı iki, ki buçuk katlarını buluyordu ve paramız yurt dışına gidiyordu. Şuanda çok şükür paramız Türkiye'de kalıyor hem zamanda milli servete faydası var hem de belediyelerimize faydası var. Kademe A.Ş 2011 yılından beri faaliyet göstermekte bu makinamızda 60 yakın belediyelerimize teslim ettik. Her yıl için bir 100 adet imalatımız ve satışımız olacak inşallah" şeklinde konuştu.

Yüzde 60 tasarruf sağlıyor

Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe AŞ'nin teslim ettiği araçlardan 6000 litrelik kombine kanal temizleme aracı ile 2 metreküp Kompakt hidrostatik vakumlu yol süpürme aracı Pınarhisar Belediyesinin hizmetine sundu. İthal yerine yerli üretim olarak alınırsa, yüzde 60 oranında kamuya tasarruf sağlıyor.

Kombine kanal temizleme aracı belediyenin fosseptik çukurları, rögarlar ve kanallarda bulunan yabancı cisimleri temizlemek için kullanıyor. Vakumlu kompakt yol süpürme aracı özellikle şehir merkezinde, Araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde, kapalı yürüyüş yollarında bulunan katı atıkları temizlemek için kullanılıyor. Özellikle kompakt yol süpürme aracımız, yine kendi üretimimiz olan yerli motor konularak imal ediliyor. Yedek parça konusunda ithal ürünlere istinaden yerli olması dolayısıyla yedek parça konusunda ciddi oranda kamuda fiyat avantajı da sağlıyor. Şasi ve yürür aksam dahil Türk mühendisleri ve işçileri tarafından tamamen yerli sermayeyle üretilen araçlar, kendi sınıfında ilk araç olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı, satış sonrası servis ve yedek parça maliyet avantajı özelliklerine sahip.

Kademe AŞ, Pınarhisar Belediyesi için ürettiği yerli ve milli 'AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçları'nı teslim etti
Kademe AŞ, Pınarhisar Belediyesi için ürettiği yerli ve milli 'AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçları'nı teslim etti
Kademe AŞ, Pınarhisar Belediyesi için ürettiği yerli ve milli 'AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçları'nı teslim etti
Kademe AŞ, Pınarhisar Belediyesi için ürettiği yerli ve milli 'AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçları'nı teslim etti
Kademe AŞ, Pınarhisar Belediyesi için ürettiği yerli ve milli 'AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçları'nı teslim etti
Kademe AŞ, Pınarhisar Belediyesi için ürettiği yerli ve milli 'AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçları'nı teslim etti
Kademe AŞ, Pınarhisar Belediyesi için ürettiği yerli ve milli 'AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçları'nı teslim etti

Fatih Albayrak, İhsan Talay, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kademe AŞ, Pınarhisar Belediyesi için ürettiği yerli ve milli 'AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçları'nı teslim etti - Son Dakika


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