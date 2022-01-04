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Kademeli doğal gaz düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu - Son Dakika

Kademeli doğal gaz düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu

04.01.2022 22:00
Kademeli doğal gaz düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu

Kademeli doğal gaz düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunulduAK Parti'nin doğal gazda kademeli tarifeye geçişi de içeren 18 maddelik teklifi TBMM'ye sunuldu.

Kademeli doğal gaz düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu

AK Parti'nin doğal gazda kademeli tarifeye geçişi de içeren 18 maddelik teklifi TBMM'ye sunuldu.

AK Parti'li 78 milletvekilinin imzasını taşıyan, 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 18 maddeden oluşan kanun teklifi, doğal gaz faturalarından BES'e, Kurumlar Vergisi'nden kur korumalı mevduat hesaplarına kadar pek çok alanda düzenlemeler içeriyor.

DOĞAL GAZDA KADEMELİ FİYAT FARKITeklif ile kademeli doğal gaz tarifesine geçiliyor. BES ile 'devlet katkı payını' artırmak amacıyla  değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda BES sisteminde kamu katkı payı yüzde 25'ten, yüzde 30'a çıkarılıyor. İhracatçı firmalarda Kurumlar Vergisi'nin indirimine ilişkin düzenlemeyle, Kurumlar Vergisi oranı yüzde 1 olarak öngörülüyor.Kur korumalı mevduat hesaplarında da düzenlemeye gidiliyor. Vatandaşların, TL birikimlerinin mevduata yönlendirilmesi amaçlanıyor. Döviz endeksli TL mevduat hesaplarında kur koruma farkını ödemek amacıyla düzenlemeye gidiliyor.EMEKLİ MAAŞI İÇİN YASAL DÜZENLEME

Emekli maaşlarını en az 2 bin 500 olarak düzenleyen madde de teklifte yer aldı.

Besti KARALAR/ANKARA, -


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Bireysel Emeklilik, Kurumlar Vergisi, Doğalgaz, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kademeli doğal gaz düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kademeli doğal gaz düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu - Son Dakika
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