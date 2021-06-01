Kademeli normalleşme dönemi İç Anadolu esnafını sevindirdi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında Nevşehir'de restoran, lokanta, kafeterya pastane gibi yeme içme yerleri müşteri kabul etmeye başladı.

Nevşehir'de kademeli normalleşmeyle yeniden açılan ve masa müşterisi kabul eden iş yerleri hizmet vermeye başladı.

Sabah erken saatlerden itibaren hazırlıklarını tamamlayan esnaf, belirlenen kurallara göre müşterilerini kabul etti.

Lokanta, restoran ve kafeler, 13 Nisan'dan beri paket servis ve gel-al yöntemiyle yürüttükleri hizmetlerini işletmelerde vermeye başladı.

Kentte kahvehane işleten Fehmi Çiftçibaşı, uzun bir aradan sonra iş yerini açtıklarını belirterek, salgın sürecinin bir an önce geride kalmasını umduğunu kaydetti.

Kendilerine verilen desteklerin artırılması gerektiğini dile getiren Çiftçibaşı, "Kahvehanelerde oyunların oynanmasına müsaade edilmediği sürece çay ocağı gibi görev yapıyoruz. Bugün itibarıyla masa müşterimiz var ve çay kahve ikramı yapıyoruz. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak hizmet sunmaya başladık." diye konuştu.