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Kademeli normalleşme kapsamında işletmeler müşteri kabul etmeye başladı - Son Dakika

Kademeli normalleşme kapsamında işletmeler müşteri kabul etmeye başladı

01.06.2021 14:32

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçilen kademeli normalleşme döneminde yeniden açılan işletmeler, müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçilen kademeli normalleşme döneminde yeniden açılan işletmeler, müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı kademeli normalleşme koşulları çerçevesinde hazırlıklarını tamamlayan işletmeler, sabah saatlerinde müşterilerini kabul etmek için dükkanlarını açtı.

Adana'da, coğrafi işaret tescilli Adana kebabı da müşterilere lokantalarda servis edilmeye başlandı.

Kebapçı Yaşar Aydın, AA muhabirine, alınan karardan mutlu olduklarını söyledi.

Rezervasyon için gelen telefonlara yetişemediklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"İnsanları özlemişiz. İnsanlar da bizi özlemiş ve bugün masalar açıldı, hizmete geçtik. Çocuklarımıza sarılabileceğimiz zamanların gelmesini de istiyoruz, o yüzden biraz dikkat etmeliyiz. Serbestlik sağlandı diye tedbirleri elden bırakmamalıyız. Masalarımız açıldı ve Türkiye'nin birçok şehrinden insanlar kebap yemeye geliyor."

Kebap yemek için İstanbul'dan gelen Ersin Saygılı, Adana'yı bir "lezzet durağı" olarak gördüğünü belirterek, "Büyük bir aradan sonra çok güzel oldu. Adana'nın kebabını ve lezzetlerini çok beğeniyoruz, o yüzden buradayız ve mutluyuz." diye konuştu.

Ankara'dan gelen Cihat Arslan, alınan kararın ardından yola çıktıklarını ve uzun zamandır bu günü beklediklerini ifade etti.

Mersin

Mersin'de, "tescilli lezzet" tantuninin satışını yapan işletmeler yeniden müşterilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşadı.

Sabahtan itibaren hazırlıklarını tamamlayan tantuniciler, öğle saatlerinde uzun zaman sonra kapılarını yeniden müşterilerine açtı.

Kovid-19 tedbirlerine uygun masa ve servis düzeni alınan işletmeler, misafirlerini kabul etmeyi sürdürüyor.

Tantuni işletmecisi Murat Gergin, kademeli normalleşme dönemine ilişkin alınan kararları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Yeniden müşterilerini ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Gergin, "Son iki senedir Kovid-19'dan dolayı sıkıntılar yaşadık. Bir süre müşterilerimizden uzak kaldık. Bugün çok şükür müşterilerimiz gelmeye başladı, sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Uğur Toprak da müşterilere hizmet vermeyi özlediklerini dile getirerek, "Kurallara harfiyen uymak kaydıyla, inşallah hizmetimizi devam ettireceğiz." dedi.

Hatay

Hatay'da künefe satan işletmeler, yeniden iş yerlerinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdulkadir Teksöz, kademeli normalleşmeden dolayı mutlu olduklarını vurguladı.

Kentin tescilli tatlısı künefenin uzun süre paket servisi şeklinde sunulduğunu hatırlatan Teksöz, "Allah'ın izniyle bugünden itibaren esnaf ve sanatkarlarımız artık işletmelerinde halkımıza hizmet vermeye başladı." şeklinde konuştu.

Tatlıcılar, Şekerciler ve Künefeciler Odası Başkanı Ganim Kıt da iş yerlerinde yeniden müşteri ağırlamaktan dolayı sevinçli olduklarını ifade ederek, "İnşallah bugünden itibaren her şey iyi olacak." diye konuştu.

Künefeci Ali Bayraktar, sabah saatlerinden itibaren misafirlerini kabul etmeye başladıklarını, karardan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Osmaniye

Osmaniye'de de kademeli normalleşmenin başlamasıyla lokanta ve kafeler, tedbirlere uygun olarak müşterilerini ağırlıyor.

Kebapçı Mehmet Ali Gümüştekin, uzun süredir salgın nedeniyle müşteri ağırlayamadıklarını dile getirerek, "Şu an virüs iyice azaldı çok şükür. İnşallah tekrar herhangi bir kapanma yaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Lokanta sahibi Yakup Çelik de "Sıkıntılı günlerin ardından inşallah eski günlere döneceğiz. Virüs giderek azalıyor. Tamamen bittiği günleri görmeyi istiyoruz artık." ifadelerini kullandı.

Kademeli normalleşme kapsamında işletmeler müşteri kabul etmeye başladı
Kademeli normalleşme kapsamında işletmeler müşteri kabul etmeye başladı
Kademeli normalleşme kapsamında işletmeler müşteri kabul etmeye başladı
Kademeli normalleşme kapsamında işletmeler müşteri kabul etmeye başladı
Kademeli normalleşme kapsamında işletmeler müşteri kabul etmeye başladı

Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kademeli normalleşme kapsamında işletmeler müşteri kabul etmeye başladı - Son Dakika


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