Kademeli normalleşme sürecinde davetliler nikahı online olarak izliyor - Son Dakika

Kademeli normalleşme sürecinde davetliler nikahı online olarak izliyor

18.05.2021 14:25

Kademeli normalleşme sürecinde davetliler nikahı online olarak izliyor Kademeli normalleşme kapsamında nikahlar davetliler olmadan kıyılıyor Korona virüs vaka sayıları dikkate alınarak hayata geçirilen kademeli normalleşme döneminde nikahlar artık davetliler olmadan kıyılıyor.

Kademeli normalleşme sürecinde davetliler nikahı online olarak izliyor

Kademeli normalleşme kapsamında nikahlar davetliler olmadan kıyılıyor

İSTANBUL - Korona virüs vaka sayıları dikkate alınarak hayata geçirilen kademeli normalleşme döneminde nikahlar artık davetliler olmadan kıyılıyor. Yeni normalleşmeyle birlikte sadece iki şahit ile kıyılan nikahları, aileler ve yakınları online olarak izleyebiliyor.

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelge ile alınan yeni kararlar, nikah salonlarında da uygulandı. Alınan kararların ardından İstanbul'da nikah ve düğün törenleri, sadece iki şahit ile davetliler olmadan 20 dakika aralıklarla kıyılmaya başlandı. Nikaha katılamayan gelin-damat yakınları ise bu özel anı online olarak takip etti. Bahçelievler Belediyesi'nin nikah salonunun bahçesine kurmuş olduğu monitör ile gelin ve damadın en mutlu anına şahit olan aileler bu süreçte çocuklarının yanlarında olmak istediklerini ama görüntülü olarak izlemenin de yeterli olduğunu ifade etti.

"İlerde çocuklarımıza anlatacağımız maceralı hikayelerimiz var"

Bir anda karar verdiklerini söyleyen Emre Balcı, "İlerde çocuklarımıza anlatacağımız güzel hikayelerimiz, maceralı hikayelerimiz var. Ama istemeyerekte olsa böyle bir şey denk geldi, yapacak bir şey yok. Sıkıldık, bunaldık biz bir senedir erteliyoruz düğünümüzü geçen sene ağustos ayında yapacaktık bir sene geçti. Bakalım daha düğünümüzde yapılmayacak mı yapılmayacak mı? Onu da bilmiyoruz. 27 Haziran'da düğün tarihimiz var. Eşimle saniyelik bir karar verdik ve yarın nikahımız kıyılsın dedik. Çok düşündük çünkü. Bir yanım heyecanlı bir yanım buruk" dedi.

"Heyecanlıyım ama bir yanımda buruk ve üzgün"

Ailesinin de yanında olmasını isteyen İlayda Yücedağ Balcı, "Çok zorlu bir süreç yani sadece biz değil, tüm gelin ve damatlar bu konu hakkında zaten biraz üzgün, biraz buruk. En azından şu süreçte ailelerimiz de yanımızda olabilirdi. Bu yaşa kadar getiriyorlar, büyütüyorlar, bir emek harcanıyor. Onların da buna şahit olması çok büyük bir nimet aslında. Ama önceden hiç böyle bir şey düşünemezdik ancak filmlerde olur derdik. Artık günlük hayatımızda da bu şekilde görüyoruz. Heyecanlıyım ama bir yanımda buruk ve üzgün. Ailem aşağıda ben burada ailem göremeyecek" şeklinde konuştu.

"Bu görüntüyü de görmemiz güzel bir olay"

Nikahı görüntülü izleyen damadın babası olan Muhittin Balcı ise, "Buna da çok şükür, görüntüsüz de olabilirdi. Bu görüntüyü de görmemiz güzel bir olay. Gönül isterdi ki içeride oturmak, onların mutluluklarını paylaşmak bizim için daha büyük bir mutluluk. Ama bunada çok şükür, tabi sağolsun belediye bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kademeli normalleşme sürecinde davetliler nikahı online olarak izliyor
Kademeli normalleşme sürecinde davetliler nikahı online olarak izliyor
Kademeli normalleşme sürecinde davetliler nikahı online olarak izliyor
Kademeli normalleşme sürecinde davetliler nikahı online olarak izliyor

Koronavirüs, İstanbul, Evlilik, Düğün, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kademeli normalleşme sürecinde davetliler nikahı online olarak izliyor - Son Dakika


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