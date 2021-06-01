Kademeli normalleşme süreciyle ilkokullarda ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı kademeli normalleşme kararı kapsamında, İstanbul'daki ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Yeni tip koronavinüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara vererek derslerini internet üzerinden yapan ilkokul öğrencileri ile bu okullardaki ana sınıfı öğrencileri yeniden sınıflarına girerek ders başı yaptı.

Bakırköy Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri, isteğe bağlı katılımla haftada 2 gün, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleşecek eğitimlerin ilk gününde öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

İki kızını okula getiren Recep Gül, kızlarının okullarına kavuşabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtirken, "Güne çok güzel başladılar. Dün akşamdan beri 'okula gideceğiz diye' can atıyorlar. Çantalar akşamdan hazırlandı. Sabah oldu, kahvaltılarını yaptılar ve hemen okula geldiler." dedi.

Kızlarının uzaktan eğitim sürecinde yüz yüze de olduğu kadar verim alamadığını anlatan Gül, "Okulun açılması bence iyi oldu. Çocuklar geri kaldı çünkü ama 2 gün yetersiz kalıyor. Evde çocuklar kesinlikle çalışmıyorlar. Ne kitap okuyorlar, ne ders çalışıyorlar. Bizce 5 gün açılsa daha iyi olur." değerlendirmesini yaptı.

"Okullar onların sosyalleşme ve rahatlama alanları"

Ana sınıfı öğrencisi kızıyla okula gelen Mustafa Mutlu da yüz yüze eğitim kararını doğru bulduğunu dile getirerek, "Çocuklar evde sıkılıyor. Biz burada (Ataköy) birçok olanağa sahibiz ama İstanbul'un birçok noktasında bu tarz olanaklar yok. Bizim çocuklarımız rahat ediyor ama birçok insanın çocuğu rahat edemiyor. Okullar onların sosyalleşme ve rahatlama alanları." diye konuştu.

Halasıyla okula gelen ilkokul öğrencisi İdil Aksoy, okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu, ancak arkadaşlarına salgın tedbirleri dolayısıyla sarılamayacak olmanın da üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Annesiyle okula gelen Minay Elif Şakay da çok sevdiği okuluna kavuşmanın heyecanını yaşadığını vurguladı.

Ağabeyinin de eğitimi dolayısıyla uzaktan eğitimden yeterince yararlanamadığı aktaran Şakay, okula kavuşmanın mutluluğuyla çantasını akşamdan hazırladığını sözlerine ekledi.

Güne heyecanla başladığını anlatan Umay Koç ise okulda en çok oyun oynamayı özlediğini belirtti.

Okul bahçesinde öğrencilere hitap eden Bakırköy Mimar Sinan İlkokulu Okul Müdürü Ufuk Aydın da yeniden bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Salgın sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Aydın, öğrencilere, "maske, mesafe ve hijyen" uyarısı yaparken, "Teneffüslerde bahçede oyunlarınızı tabii ki oynayabilirsiniz ama temassız, mesafeli oyunları tercih edelim lütfen." dedi.

Öte yandan, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda da yüz yüze eğitim haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başladı. Ayrıca, 7 Haziran Pazartesi günü itibarıyla tüm ortaokul ve liselerde de haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecek, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.