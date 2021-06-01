Kademeli normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı - Son Dakika

Erzincan'da, kademeli normalleşme süreciyle okul öncesi ve ilkokullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Kovid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı.

Sabah saatlerinde veliler çocuklarını kendi imkanlarıyla okullara getirdi. Erken saatlerde okula gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre okul önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

Uzun bir aranın ardından okullarına kavuşan öğrenciler sabah sporu yaptıktan sonra sınıflara alındı.