Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti

29 Nisan tarihinde başlayan ve bu sabah saat 05.00'da sona eren tam kapanma sonrası "kademeli normalleşme" dönemi başladı. Yeni dönemde sıkı tedbirler biraz daha gevşeyecek. Tam kapanma döneminde mesai saatlerini 10.00-16.00 arasına çeken bankalar, "kademeli normalleşme" döneminde çalışma saatlerini yeniden güncelledi.

İşte bankaların güncel mesai saatleri:

Akbank, Denizbank, Halkbank, Yapıkredi, TEB, ING Bank, HSBC, Ziraat Bankası, QNB Finansbank 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Söz konusu bankalardan konuyla ilgili yakın zamanda yeni açıklama geleceği tahmin ediliyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası resmi sitesinden yapılan açıklamada 17 Mayıs Pazartesi 2021 itibari ile çalışma saatlerinde değişiklik yapacağını duyurdu. Banka çalışma saatlerini 09.00- 12.30 ve 13.30-17.00 olarak açıkladı.

VAKIFBANK

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada; 17 Mayıs'tan itibaren mesai saatlerinin 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 olarak belirlendiği kaydedildi.

GARANTİ BBVA

17 Mayıs'tan itibaren mesai saatlerinin 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlendiği kaydedildi.