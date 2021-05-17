Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti - Son Dakika

Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti

17.05.2021 16:55

17 günlük tam kapanma sürecinde mesai saatlerini 10.00-16.00 arasına çeken bankalar, "kademeli normalleşme" ile birlikte çalışma saatlerini yeniden güncelledi. İşte bankaların güncel mesai saatleri.

29 Nisan tarihinde başlayan ve bu sabah saat 05.00'da sona eren tam kapanma sonrası "kademeli normalleşme" dönemi başladı. Yeni dönemde sıkı tedbirler biraz daha gevşeyecek. Tam kapanma döneminde mesai saatlerini 10.00-16.00 arasına çeken bankalar, "kademeli normalleşme" döneminde çalışma saatlerini yeniden güncelledi.

İşte bankaların güncel mesai saatleri:

Akbank, Denizbank, Halkbank, Yapıkredi, TEB, ING Bank, HSBC, Ziraat Bankası, QNB Finansbank 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Söz konusu bankalardan konuyla ilgili yakın zamanda yeni açıklama geleceği tahmin ediliyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası resmi sitesinden yapılan açıklamada 17 Mayıs Pazartesi 2021 itibari ile çalışma saatlerinde değişiklik yapacağını duyurdu. Banka çalışma saatlerini 09.00- 12.30 ve 13.30-17.00 olarak açıkladı.

VAKIFBANK

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada; 17 Mayıs'tan itibaren mesai saatlerinin 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 olarak belirlendiği kaydedildi.

GARANTİ BBVA

17 Mayıs'tan itibaren mesai saatlerinin 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlendiği kaydedildi.

Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti

Pazartesi, Mayıs, Nisan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (4)
  • fff: yeter artık yazık bu bankacılar ...mesai saatleri çok uzunnn kesinlikle değişmeli. aşırı stres altında çalışıyorlar erken emekliliği sonuna dek hak eden bir sektör...pandemide bile sağlık banka market kasap manav kurye çalıştı... kesinlikle görülmüyor sağlık dışında bu sektör ...eğitime polise bile erken emeklilik var Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
  • Eziyettt: O kadar boş işlemler için ucu bucağı olmayan sıralar oluyor ki yazık günah.Dunya da biter bizim memlekette bu virüs bitmez. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • .: Süreyi kısıp personel azaltmak belli günler kapamak bunlar diğer günler yığılmaya yol açıyor kalabalık ülkeyiz aksine belkide uzatmak lazım. Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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