Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu - Son Dakika

Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu

18.05.2021 07:51

Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu 17 günlük Tam Kapanma süreci dün sabah 05.00'da sona erdi.

Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu

İSTANBUL - 17 günlük Tam Kapanma süreci dün sabah 05.00'da sona erdi. Virüsle mücadele kapsamında başlatılan Kademeli Normalleşmenin ikinci günü sabahında İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yaşandı.

29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye 'de geçerli olan Tam Kapanma dün sabah saat 05.00'da sona ermişti. Bu kapsamda 17 Mayıs - 1 Haziran arasında Kademeli Normalleşme tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.

Kademeli Normalleşmenin ikinci günü sabahında vatandaş ve trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların araçlarını ve toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Bu kapsamda da il genelinde trafik hareketliliği yaşandı. Otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında da hareketlilik görüldü.

Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu
Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu
Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu
Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu
Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu

İstanbul, Türkiye, Nisan, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu - Son Dakika


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