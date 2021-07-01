Kademeli normalleşmenin ilk gününde sandalyesini kapan Caddebostan Sahili'ne geldi - Son Dakika

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ KADEMELİ normalleşmenin ilk gününde İstanbullular sahillere akın etti. Kamp sandalyelerini alanlar Caddebostan Sahili'nde arkadaşları ve aileleriyle oturdu.

Kademeli normalleşmenin ilk gününde İstanbul'da sahillerde yoğunluk oluştu. Kadıköy Caddebostan Sahili'ne gelenler saat kısıtlamasının olmadığı ilk akşamda arkadaşları ve aileleriyle oturdu. Bazıları ise nargile içti. Sahile gelenler, kısıtlamaların kalkmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"UMARIM HERKES AŞISINI OLUR"