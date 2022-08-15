Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Sorusu, filmi izleyen kişilerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesidir. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun yer aldığı Kader bağlayınca filmi, birçok kişinin beğenisini kazanmayı başarmıştır. Dram ve komedi türünde çekilen kader bağlayınca filmi, günümüzde tekrar izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir?

KADER BAĞLAYINCA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kader bağlayınca filminin çekimleri 1976 yılında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Filmdeki detaylardan kendisini belli eden mekân motifleri sayesinde birçok kişinin dikkatini çekmiştir.

KADER BAĞLAYINCA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

İçerisinde birçok farklı ünlü oyuncunun bulunduğu kader bağlayınca filmi oyuncuları aşağıdaki gibidir.