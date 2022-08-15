Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir? - Son Dakika
Üye Girişi

Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir?

15.08.2022 15:51
Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir?

Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Sorusu, filmi izleyen birçok kişi tarafından merak konusu haline gelmiştir. Peki Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir?

Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Sorusu, filmi izleyen kişilerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesidir. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun yer aldığı Kader bağlayınca filmi, birçok kişinin beğenisini kazanmayı başarmıştır. Dram ve komedi türünde çekilen kader bağlayınca filmi, günümüzde tekrar izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir?

KADER BAĞLAYINCA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kader bağlayınca filminin çekimleri 1976 yılında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Filmdeki detaylardan kendisini belli eden mekân motifleri sayesinde birçok kişinin dikkatini çekmiştir.

KADER BAĞLAYINCA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

İçerisinde birçok farklı ünlü oyuncunun bulunduğu kader bağlayınca filmi oyuncuları aşağıdaki gibidir.

YORUMLAR
500
Usta oyuncu Halil Ergün vasiyetini açıkladı: Cenaze töreni istemiyorum Usta oyuncu Halil Ergün vasiyetini açıkladı: Cenaze töreni istemiyorum Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti! Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti! Saadet Partisi'nden istifa eden Batman Beşirli Belediye Başkanı Karabulut, AK Parti'ye katıldı Saadet Partisi'nden istifa eden Batman Beşirli Belediye Başkanı Karabulut, AK Parti'ye katıldı

Soğuk Haber, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir? - Son Dakika


Son Dakika
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:42 Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya kesik! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 21:52:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement